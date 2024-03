V rámci pravidelnej putovnej akcie Zima s knihou Slovenské vydavateľské centrum aj v tomto roku zavítalo do Padiny a Kovačice. Na literárnych posedeniach 1. marca riaditeľ SVC Vladimír Valentík predstavil nové vydania daného vydavateľstva a hosťami boli autori dvoch prezentovaných kníh, Katarína Pucovská a Miroslav Gašpar.

Prvé posedenie bolo v Základnej škole maršala Tita v Padine, kde Miroslav Gašpar hovoril o svojej druhej knihe poviedok pre deti s názvom Hm, poškrabkám sa za uchom… Kniha obsahuje 11 poviedok, ktorých hlavným hrdinom je chlapec Milan a ide o rôzne jeho životné, školské a športové dobrodružstvá. Do podujatia sa zapojili aj žiaci padinskej školy, ktorí nacvičili a predviedli divadelnú scénku podľa Gašparovej poviedky Nedokonalá matematika.

Katarína Pucovská predstavila svoju knihu Veľkí ľudia malého Kulpína, v ktorej podáva portréty významných historických osobností, ktorí sa zapísali do dejín kulpínskeho prostredia, ale zároveň aj do dejín vojvodinských Slovákov. Padinskému obecenstvu autorka prezentovala časti knihy o kulpínskych rodákoch, ktorí sú z historického hľadiska významní aj pre Padinu. Sú to Albert Martiš (1855 – 1918), ktorý ako učiteľ a spisovateľ pôsobil v Padine až do konca svojho života, a tiež Gustáv Klobušický ml. (1898 – 1965), ktorý bol farárom v Padine. Pucovská rozprávala aj o tom, že Emil Klobušický (1908 – 1983) bol priekopníkom filmovej produkcie vojvodinských Slovákov a nahral prvé dokumentárne filmové záznamy z Padiny a Kovačice.

Program podujatia Zima s knihou pokračoval v Obecnej knižnici Kovačici, kde Katarína Pucovská a Miroslav Gašpar pokračovali s prezentovaním svojich nových kníh. Pucovská hovorila o Karolovi Chalupkovi (1911 – 1980), ktorý pôsobil ako farár v Kovačici a pochovaný je na kovačickom cintoríne.

Moderátorkami literárneho posedenia v Padine boli Elenka Ďurišová a Zdenka Obšustová, pokým v Kovačici hostí uvítal riaditeľ Obecnej knižnice Slobodan Stevanovski. Riaditeľ SVC Vladimír Valentík na záver obidvoch programov odovzdal balíky nových kníh do kovačickej a padinskej knižnice.