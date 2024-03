Posvietili si na vlaňajšiu činnosť v rámci správy o činnosti v roku 2023 a finančnej správy a vytypovali si aj oporné body v rámci plánu práce na aktuálny rok. Zo správy, ktorú podal predseda Pavel Balca, bolo vidno, že sa aj vlani snažili a vo viacerých turnusoch vysádzali stromčeky na rôznych lokalitách v dedine. V máji počas Dňa Hložian organizovali festival kvetín a kríkov a súťaž v aranžovaní kvetov. Predávali aj koláče z liečivých rastlín. Pri príležitosti Dňa Dunaja prichystali výtvarný tábor a súťaž v love rýb. V septembri na Deň ochrany ozónového obalu Zeme tiež pracovali so žiakmi základnej školy, kreslili, bavili sa v prírode, pri vedomostnej a športovej súťaži. Po nečase bola aj akcia upratovania školského dvora a akcia upravovania topoľov na ceste k Dunaju, kde formovali 170 stromov. Napokon v decembri na Vianočných trhoch účinkovali s predajom ozdôb a aranžmánov, ktoré si sami zhotovili. Nevystala ani pravidelná súťaž o najkrajšiu záhradku v Hložanoch. Pri finančnej správe za rok 2023 pokladníčka Mária Balcová vymenovala položky príjmov a výdavkov, ktoré boli skromné a aj z toho skromného neminuli všetko. V mene Dozornej rady predsedníčka Viera Turčanová potvrdila, že sa v združení pracuje v súlade s pravidlami.

V rámci plánu práce na rok 2024 vytýčili si, že budú pokračovať v zachodených aktivitách, ale, ako uviedli, treba sadiť, lebo po vlaňajšej smršti dedina utratila zeleň a mnohé stromy po vyvalení alebo zdevastované boli buď spílené alebo vybraté, takže je teraz mnoho prázdneho priestoru, ktorý treba ozeleniť. Posvietia si aj viac na problém pitnej vody a znečistenia vôd v prírode. Členské aj naďalej zostalo 300 din. pre dospelých a 100 din. pre deti. Annu Vrškovú si zvolili za novú členku Správnej rady.

Ako to zvyknú robievať, na záver aj dobrodincom, jednotlivcom a združeniam, s ktorými najviac spolupracujú, udelili diplomy. Združenie Ekos dlhé roky povzbudzuje spoluobčanov, aby si zriaďovali záhradky a priedomia a organizuje aj súťaž o najkrajšie hložianske záhradky. Na tomto zasadnutí udelili odmeny aj za najkrajšie záhradky v roku 2023. Prvú cenu komisie získala rodina Štefanidesová, druhú cenu za najkrajšiu záhradku rodina Zvarcová a tretiu cenu rodina Banjcová. Cena obecenstva sa dostala do rúk rodiny Balážovej. Za najkrajší detail uznanie udelili Miline Supekovej a jej matke Zuzane Molnárovej, ako aj Svetlane Žemberyovej, Viere Týrovej a Zuzane Lukáčovej. Za svedomité udržiavanie priedomia odmenili Nedeljka Sovilja. Pri odovzdávaní odmien a diplomov premietali zábery z navštívených domov a záhradiek. Na poli ekológie v dedine je vždy dosť práce a ekosovci sa sústavne snažia u spoluobčanov upevňovať ekologické povedomie. V príhovoroch a v diskusii predstavitelia iných spolkov pochválili ich činnosť a povzbudili ich do ďalšej práce.