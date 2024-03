Prezident Srbska Aleksandar Vučić začal dnešné konzultácie o kandidátovi na predsedu vlády Srbska rozhovorom s predstaviteľmi listiny Ivica Dačić – premiér Srbska.

Ivica Dačić, vedúci uvedenej listiny, prišiel do budovy Generálneho sekretariátu prezidenta republiky krátko pred desiatou hodinou. Po konzultáciách so zástupcami listiny Ivica Dačić – premiér Srbska pokračovali konzultácie so zástupcami listiny Aleksandar Vučić – Srbsko sa nesmie zastaviť.

Prezident v sobotu 2. marca oznámil, že rozhovory o kandidátovi na predsedu vlády neustále prebiehajú, a že čoskoro oboznámi verejnosť, kto by mal byť novým mandatárom na zloženie vlády.