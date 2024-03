Klub poľnohospodárov Báčsky Petrovec vlani na svojom výročnom zhromaždení voľbou potvrdil, že Jaroslav Ušiak aj naďalej zostáva v čele združenia na obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Ubehol ďalší rok a vedenie Klubu poľnohospodárov na sobotu 2. marca večer pozvalo svojich členov, aby sa zúčastnili výročného zasadnutia zhromaždenia Klubu poľnohospodárov, ktoré sa uskutočnilo v Poľovníckom spolku Lesík v Báčskom Petrovci aj za prítomnosti hostí z politických a spoločenských štruktúr, ako i združení poľnohospodárov z Kysáča, Pivnice a Hložian.

Viac ako sto členov sa zoskupilo v ten sobotný večer, aby si splnili zákonnú povinnosť – zrealizovať výročné zhromaždenie členov a schváliť správy a plány práce. Aj tohto roku predsedom zhromaždenia bol dipl. právnik Pavel Severíni. Na začiatku si poľnohospodári minútkou ticha uctili pamiatku na zosnulých členov Jána Miháľa, Samuela Snidu, Ondreja Koroša a Daniela Lekára staršieho.

V rámci zasadnutia funkcionári klubu, predseda Jaroslav Ušiak, pokladník Gabriel Paulíny, predseda Dozornej rady Samuel Oros a predseda disciplinárnej komisie Miroslav Demrovský predostreli správy o činnosti a finančnú správu za rok 2023. Práca Klubu poľnohospodárov má už svoje konštanty a pravidelný chod. Činnosť klubu bola štandardne rôznorodá a už 39 rokov ich najväčšou akciou je dlhší čas už aj dvojdňové rovnanie poľných ciest s masovou účasťou, ktoré bolo zdarné aj vlani.

Okrem toho každoročne usporadúvajú aj zimné prednášky od 27. januára do 1. marca. Vystriedali sa tu prednášatelia z rôznych oblastí, a to z osiva, ochrany rastlín, hnojiva, poistenia, bankovníctva a mechanizácie. Aktívne mali účasť na Klobásafeste s dvoma tímami. Na Dňoch Petrovca a na Slovenských národných slávnostiach na svojom dvore po dva dni usporiadali ľudovú veselicu so živou hudbou a množstvom pochúťok. Predtým však upravovali dvor, popílili choré stromy, betónovali dvor, organizovali váľanie mája so zábavou. V lete postavili aj betónový plot, stavali novú terasu v dĺžke 15 metrov. V septembri opiľovali stromy okolo Pontónového mosta a zasýpali zeminou úvrate. Koncom roka zorganizovali aj silvestrovský večierok. V roku 2023 mali vo svojich radoch 126 členov. Ich vlaňajší obrat bol cca 856-tisíc dinárov.

Po schválení správ volili nového pokladníka klubu. Doterajší pokladník Gabriel Paulíny sa vzdal funkcie, ale zostal členom predsedníctva, a nahradil ho Daniel Lekár.

Okrem bežných a pravidelných aktivít členovia si na tento rok vytýčili zadovážiť odkvapové rúry na novú terasu, vymeniť podlahu a olíčiť klubovňu, ozeleniť nádvorie a zadovážiť si nový projektor.

V záverečných bodoch zdarný rok petrovským poľnohospodárom popriali aj predstavitelia Matice slovenskej, Miestneho spoločenstva, Spolku žien, poľovníckeho spolku a predstavitelia podobných spolkov z Pivnice a Hložian. Na záver v mene čestných členov Pavel Pucovský vyjadril uspokojenie, že sa v práci ich združenia zúčastňuje veľký počet mladých poľnohospodárov.

Stretnutie poľnohospodárov uzavreli spoločnou večerou, paprikášom z kuchyne Jána Stracinského ml. a jeho pomocníkov.