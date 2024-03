Svetový deň energetickej efektívnosti si každoročne pripomíname 5. marca. Má za cieľ pripomenúť občanom, podnikateľským subjektom a inštitúciám význam lepšieho využívania energie.

Táto udalosť je jednou z iniciatív Európskej komisie a Organizácie Spojených národov, ktoré sa snažia zvýšiť povedomie o prínosoch energetickej efektívnosti pre životné prostredie a hospodárstvo.

Ide o to, ako dosiahnuť rovnaký výsledok (napríklad osvetlenie miestnosti alebo vykurovanie domu) s menšou spotrebou energie. Je to dôležité nielen pre našu peňaženku, ale aj pre životné prostredie. V tento deň by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako spotrebujeme energiu a ako ju môžeme ušetriť v našich domácnostiach, na pracovisku a v celom okolí.