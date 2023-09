Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci aj tohto roku vypísala literárno-výtvarný súbeh, ako to pravidelne robieva už roky v tomto jesennom období, teda na začiatku školského roku. Témou tohtoročného súbehu je Dobrá kniha nemá koniec.

Dáva to možnosť mladým literátom a výtvarníkom, teda ilustrátorom, aby dali krídla svojej fantázii a umeleckému prejavu. Súbeh je otvorený od polovice septembra do 16. októbra. Do 10. novembra budú práce vyhodnotené a 17. novembra bude v knižnici malá slávnosť. Z najkrajších a najtrefnejších literárnych a výtvarných prác bude inštalovaná výstava a najúspešnejším autorom budú udelené primerané ceny.

Ako nám povedala úradujúca riaditeľka knižnice Vesna Valihorová-Filipovićová, oslovená je Predškolská ustanovizeň Včielka, všetky základné školy s vyučovacou slovenskou rečou v Srbsku, gymnáziá, Stredná zdravotnícka škola 7. apríla v Novom Sade, ale aj školy, kde sa slovenčina vyučuje ako voliteľný predmet. Výzva je poslaná aj do škôl v Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku. Je to teda pekná školská dolnozemská akcia. O tom, že je medzi účastníkmi aj populárna, svedčí veľmi pekný ohlas z terénu v uplynulých rokoch. Členovia komisie teda mali radosť z kopy krásnych prác, ale aj neľahkú úlohu odmeniť niekoľkých autorov.