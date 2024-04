Nadácia Ršum a Ministerstvo školstva Srbska s cieľom podporiť kreativitu a literárnu tvorivosť žiakov základných škôl aj tohto roku organizujú literárny súbeh na voľnú tému.

Súbeh je rozdelený do dvoch kategórií: pre žiakov nižších ročníkov a žiakov vyšších ročníkov. Otvorený je do 15. mája a žiaci môžu zaslať jednu báseň alebo poviedku v srbskom jazyku a do 20 riadkov (veľkosť písma 12).

Výsledky budú známe začiatkom júla 2024 a všetky informácie sú dostupné na stránke Ministerstva školstva.