Včera večer milovníci literatúry a kabaretu si užili literárny večierok pod názvom Čaj o piatej bude o dvadsiatej, ktorý sa uskutočnil vo vynovenom pivničnom priestore pod aulou v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci.

Večierok priniesol inšpiratívne stretnutie s trojicou známych umelcov – Ľuboslavom Majerom, Miluškou Anušiakovou-Majerovou v tvare slovesnom a Jaroslavom Zimom v tvare hudobnom.

Tento literárny večer nielen sľuboval príjemnú intímnu atmosféru, ale ju aj splnil a v komornom ovzduší návštevníci sa spolu s protagonistami mohli ponoriť do sveta literatúry a umeleckého prejavu v rámci jedinečného a neopakovateľného zážitku. Repríza, ako to zvykne bývať v divadle – nebude.

Angličania pijú čaj o piatej, ale my sme inej nátury, a preto tento petrovský čaj bol o ôsmej. Večierok priniesol kultúrne obohatenie v spoločnosti slovenskej literatúry a talentovaných spisovateľov. Presne takých, aké kedysi v Bratislave a v Prahe prinášali autorská dvojica Julo Satinský a Milan Lasica v spoločnosti Jara Filipa.

Témou večierka bola humoristická literatúra, akú dokázal vyprodukovať Milan Lasica a zhudobnil ju Julo Satinský. Odzneli tak viaceré zhudobnené básne (Do batôžka, Ach, to by boli vojny, Čerešne, V našej obci, Keď som išiel, Za dedinou, Bolo nás jedenásť …).

Lasicove básne sa vyznačujú neprešpekulovanosťou formy, ako i metafor a vyjadrovacích prostriedkov, priamosťou a jednoznačnosťou, ako i tým, že po ich prečítaní vám neostane nijaký pocit. Ani radosť, ale ani ťažoba, či, nedajbože, depresia. Hlavne však i preto, že má k veciam tohto sveta svojský prístup a originálne ho vyjadruje, že má svoj postoj, vystihuje nuansy i podstatu a napriek tomu, že vylúčil zo svojich textov osobnú problematiku, tá všeobecnejšia, kolektívna, spoločná a spoločenská je mu aspoň taká blízka ako iným básnikom ich vlastné ja.

Lasicove lyricko-epické básne sú často inšpirované ľudovou slovesnosťou, ktorú, ako hovoria kritici, raz parafrázuje, inokedy paroduje alebo travestuje. Prevláda sarkazmus, irónia a neopakovateľný humor, založený zavše na maličkostiach, no tie majú neraz priam údernú silu kladiva.

S týmto nadčasovým humorom aj Ľubo s Miluškou otvárali oči prítomným a zakomponovali ich ako divadelné dialógy. Humor L&S kedysi oslovil najširšie vrstvy verejnosti a formoval generáciu, ktorá na ňom vyrastala. Brilantná hra so slovami otvárala oči k slovenskej národnej povahe, ale aj k spoločenským a kultúrnym pomerom. Tak aj dnes dvojica M&M otvárala nimi oči novým generáciám.

Slovenské vojvodinské divadlo minulý rok upravilo nové priestory a tým otvorilo možnosť programov menšej formy. Nová malá scéna SVD pomaly si začína budovať svoj repertoár, a to práve týmto projektom a organizáciou literárnych posedení v réžii Ľuboslava Majeru pod názvom Čaj o piatej bude o dvadsiatej.

Projekt Literárne večierky v podaní Ľuboslava Majeru je súhrn aktivít venovaný literatúre a krásnemu hovorenému slovu. Na malej scéne si naplánovali literárne večierky venované jednému spisovateľovi. Ak to bude možné, naplánovali si 5 literárnych posedení, a to s Milanom Lasicom, Milanom Rúfusom, Vierou Benkovou, Paľom Sabom Bohušom a Antonom Pavlovičom Čechovom.