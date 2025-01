Ministerka bez kresla poverená koordináciou v oblasti rodovej rovnosti znemožnenia násilia na ženách a politickým a ekonomickým posilňovaním žien Tatjana Macurová odkázala včera večer študentom, ktorí protestujú, že štátna vrchnosť Srbska vyjadrila pripravenosť, aby sa splnili všetky požiadavky, ktoré študenti vytýčili ako kľúčové.

„Týmto spôsobom je prejavené rozhodnutie inštitúcií, aby si vypočuli hlas mladých a riešenie otázok, ktoré sú významné pre budúcnosť našej krajiny. Oceňujeme vašu energiu a odhodlanosť, aby ste bojovali za to, čo považujete za správne, a zdôrazňujeme, že je to príležitosť, aby sme si sadli všetci spolu za stôl ako súčasť rovnakej spoločnosti a usmernili úsilie, ktoré prispeje k zlepšeniu Srbska,“ vyhlásila Macurová.

Vyzvala k dialógu študentov a spoločnej práci na zveľadení oblastí, ktoré sú dôležité pre študentov – od vzdelávania a študentského štandardu po posilňovanie úloh mladých v rozhodovaní.

Dodala, že je veľmi dôležité, aby sa študenti vrátili na fakulty a žiaci do tried, aby sa vzdelávacie procesy vrátili do normálneho stavu a študenti a žiaci netratili vzácny čas.

Zdroj: rtv.rs