Po eliminácii už na začiatku Master turnaja zo série 1000 v Madride proti Talianovi Matteovi Arnaldimu vyhlásil Novak Đoković, že je otázne to, či sa do hlavného mesta Španielska na turnaj ešte vráti ako aktívny hráč. Na základe toho jeho vyhlásenia odborníci a analytici uzavreli, že Nole asi pomaly, ale predsa nasvedčuje, že sa jeho profesionálna kariéra chýli ku koncu.

„Bolo to pre mňa zábavnejšie ako v Monte Carle alebo na akomkoľvek inom turnaji. A to je dobré. Samozrejme, nepáčila sa mi úroveň, na ktorej som hral. Očakával som, že odohrám aspoň o zápas viac ako v Monaku. Toto je pre mňa nová realita – že keď prichádzam na turnaj, rozmýšľam, že je dobré vyhrať jeden alebo dva zápasy namiesto toho, aby som, ako som robil viac ako 20 rokov, rozmýšľal o postupe do finále. Pre mňa je to vážna mentálna výzva, že sa musím vyrovnať s takýmito pocitmi na kurtem,“ úprimne po prehre na samom začiatku turnaja hovoril Novak Đoković.

Tak po slabom vydaní v Monte Carle, keď tiež vypadol vo svojom prvom zápase na podujatí a zároveň v druhom kole turnaja proti Alejandrovi Tabilovi z Čile, tentoraz v Madride nedokázal prekonať spomenutého talianskeho hráča.

Plánované je, že Nole po Madride vystúpi aj na ďalšom Masters podujatí v Ríme, ktoré na programe bude ihneď po skončení Madridu, konkrétne už od 6. mája.

Novak aj pred Madridom však avizoval, že sú mu prioritami v nadchádzajúcom období Roland Garros a Wimbledon, teda ďalšie dva Grand Slam turnaje a jasné, že má ambíciu dodatočne zlepšiť svoj rekord v počte získaných trofejí na GS, ktorých dosiaľ má 24. Či sa mu to aj podarí, v danom momente je ťažko povedať. Už v máji bude mať 38 rokov a jasné je, že po viac ako dvadsaťročnej profesionálnej kariére už nemá silu a energiu ako skôr a takú, akú majú jeho značne mladší súperi. Ale, ak sa vrátime k jeho vyhláseniam po prehre v Madride – je to život.

„Predpokladám, že je to tak, to je kolobeh života a kariéry. Vedeli sme, že sa to stane. Snažím sa to využiť ako motiváciu. Samozrejme, je pravda, že pre mňa sú teraz GS najdôležitejšie, ale to neznamená, že nechcem vyhrať aj nejaký iný turnaj. Neviem, či budem môcť hrať na najlepšej úrovni na Roland Garrose, ale určite zo seba dám všetko,“ komentoval Đoković.

Preto Madrid pokračuje bez neho. Z nasadených tenistov až 15 hráčov už vypadlo, alebo sa turnaja nezúčastnilo. Zaujímavo je to, že mnohí favoriti vypadli už v prvých troch kolách. Okrem Đokovića sú tak eliminovaní aj Andrey Rublev, Ben Shelton, Arthur Fils, Félix Auger-Aliassime, Tomáš Macháč a ďalší.

V dámskej konkurencii Olga Danilovićová v prvom kole porazila Victoriu Azarenku, ale v druhom kole neuspela proti Ekaterine Alexandrovovej. Zaujímavo je a zároveň potešujúce to, že v hlavnom žrebe vystúpila aj mladá Teodora Kostovićová.

Posledné mesiace sa jej dosť dobre darí – hrala v kvalifikácii na Miami Open, kde prekonala vtedajšiu 99. hráčku sveta Oliviu Gadeckú, ale v poslednom kvalifikačnom kole predsa vypadla. V Madride tiež dostala pozvánku, ale kvalifikáciu nezdolala. V prvom kole vypadla proti Eve Lysovej z Nemecka, ale pre mladú 17-ročnú Teodoru Kostovićovú je toto veľká skúsenosť. Určite ju očakáva aj posun na WTA rebríčku, a tým prípadne ľahšie postúpi aj na významné svetové turnaje.