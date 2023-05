Májový Vzlet sa pred čitateľov dostáva ako predposledný v školskom roku. Titulná strana časopisu je venovaná 220. výročiu školstva v Kovačici a v obsahu je aj príspevok venovaný tejto téme.

Keďže sa blížime ku koncu školského roku, úvodným príspevkom je anketa s maturantmi petrovského gymnázia. Z obsahu ešte vyberáme cestopisnú reportáž o ostrove Capri, rozhovor so slovenským producentom Blame Your Genes, recenziu filmu Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, seriálu Citadel či zabudnutého komiksového dodatku Traper Kerry. Rubrika IT prináša aktuality týkajúce sa operačných systémov a ich výmen, v športovej rubrike sa venujeme basketbalu a v rubrike Svet zvierat si prečítate o tom, ako naučiť psa poslušnosti. Samozrejme, v najnovšom čísle nechýbajú ani Rozlety, či ďalšie rubriky Zaujímavosti, Zastav sa na chvíľku, Vaša tvorba a Móda. Posledná strana je venovaná ďalšej časti komiksu Snorič.

Čítajte Vzlet!