Ani horúce letné dni neznemožňujú športovcov na početných poliach súťažiť. Práve aj v tomto období prebieha množstvo športových podujatí na svetovej, kontinentálnej či regionálnej úrovni.

Tentoraz sa konkrétne sústredíme aj na basketbalové majstrovstvá Európy hráčov do 20 rokov, ktoré sa v týchto dňoch hrajú v susednej Čiernej Hore. Na turnaji, ktorý sa dostal po štvrťfinále neúčinkuje naša reprezentácia v tejto vekovej kategórii, lebo na predchádzajúcom podujatí v Izraeli v roku 2019 naši obsadili predposledné 15. miesto a presťahovali sa do B divízie basketbalových tímov Európy hráčov do 20 rokov.

Naši preto hrajú majstrovstvá Európy B divízie v Gruzínsku a potenciálne majú šancu vrátiť sa do elitnej triedy, lebo si postup do vyššej ligy vybojujú tri najlepšie selekcie z podujatia.

No keď sa vrátime k majstrovstvám v Čiernej Hore, možno spomenúť, že mladí hráči hrajú dobre a majstrovstvá sú príliš zaujímavé. Dobre sa darí hostiteľom Čiernohorcom, ktorí v osemfinále eliminovali Česko a vo štvrťfinále hrajú s Chorvátskom. Medzi osem najlepších sa prebojovali aj ďalšie basketbalovo vyspelé krajiny – Francúzsko, Litva, Turecko, Španielsko, ale aj Belgicko a Izrael.

Nedovoľme si však, aby nás predovšetkým prekvapil Izrael. Musíme spomenúť, že sa práve Izraelčania majstrami Európy stali na dvoch podujatiach po sebe – v rokoch 2018 v Nemecku, ako aj o rok neskoršie na domácej pôde. Potom pre pandémiu turnaje vystali, takže je Izrael stále aktuálnym majstrom Starého kontinentu.

Inak majstrovstvá Európy hráčov do 20 rokov majú tridsaťročnú tradíciu. Prvé prebiehali v roku 1992 v Grécku a majstrom sa stalo Taliansko. Možno spomenúť, že šampiónmi najčastejšie bývali krajiny, ktoré majú bohatú tradíciu – Srbsko, Grécko, Litva, Španielsko a ďalšie. Prekvapením bol triumf Bieloruska v roku 1994, ako aj spomenuté dva úspechy Izraelčanov.

Ak do úvahy berieme zlaté medaily, práve Srbsko je najúspešnejšie – majstrami Európy naši mladí basketbalisti dosiaľ boli päťkrát, naposledy v roku 2015 v Taliansku. Keď sa spočítajú všetky získané medaily, najpresvedčivejšie je Španielsko, ktoré v tejto vekovej kategórii získalo 15 medailí – dve zlaté, šesť strieborných a sedem bronzových.

Majstrovstvá divízie B

Srbsko na podujatí druhej triedy v Gruzínsku vo štvrťfinále vystúpi dnes a zohrá proti Lotyšsku. V základnej skupine sme dosiahli štyri presvedčivé výhry – nad Slovenskom, Albánskom, Fínskom a Švajčiarskom. Preto je takmer prioritou získať jedno z prvých troch miest a vrátiť sa do elitnej triedy, lebo srbský basketbal určite nepatrí medzi tímy, akými sú spomenuté selekcie.

Keď všetko zhrnieme možno povedať, že toto leto pre náš basketbal nie je úspešné. Seniori slabo hrajú v kvalifikácii na MS 2023, hráči do 17 rokov na majstrovstvách sveta boli piati, tí do 18 rokov vystúpia koncom mesiaca na ME v Turecku, kým tí do 16 rokov tiež budú hrať na šampionáte Európy, ale v auguste v Severnom Macedónsku. Nedarilo sa ani dievčatám – reprezentácia do 20 rokov na šampionáte Európy v Maďarsku zakotvili na skromnom ôsmom mieste.