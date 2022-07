Včera sa konalo zasadnutie Zhromaždenia Mesta Nový Sad, na ktorom bol schválený Generálny urbanistický plán Nového Sadu do roku 2030 (GUP).

Návrh GUP-u vypracovali odborníci Verejného podniku Urbanizmus na základe 15 štúdií z rozličných oblastí mestského života. Tento plán vyvolal polemiku vo verejnosti, a z toho dôvodu bol organizovaný aj protest pred Zhromaždením APV, kde sa konalo zasadnutie.

Pred zasadnutím primátor Mesta Nový Sad MIloš Vučević vyhlásil, že rozprava o GUP-e bola verejná a že boli uskutočnené tri verejné prezentácie s veľkým počtom pripomienok. Podľa jeho slov, do roku 2030 mesto bude mať viac ako 130-tisíc obyvateľov.

Zopakoval, že GUP je dôležitým dokumentom, ktorý musí byť prijatý. „Rozvojový GUP je koncipovaný a definovaný odborníkmi a politika bude mať posledné slovo v rámci ústavy a zákona. Mesto chránime. Všeličo bolo povedané, že sa Promenada potopí, že Spens prepadne – nič z toho sa neudialo. Do úvahy boli vzaté pozitívne demografické pohyby. Toto je strategický dokument, ktorý by mal dať nejakú smernicu, kam by sa Nový Sad mal pohybovať v nadchádzajúcom období. Tvrdím, že je toto dobrý plán, nepodľahnem menšej skupine ľudí,“ vyhlásil Vučević.

Rozprava o GUP-e trvala takmer dve hodiny a o dokumente sa zmienil aj riaditeľ Urbanizmu Dušan Miladinović. Poukázal na niektoré z najdôležitejších položiek GUP-u a dodal, že moderné mesto nemôže zniesť trvalé a výlučné riešenia, ale prispôsobivé a premenlivé, založené na udržateľnom rozvoji.