Víkend za nami okrem iných športových udalostí poznačili aj Majstrovstvá Srbska v atletike. Atletická hala Banjica v Belehrade bola totiž dejiskom tejto športovej akcie v rámci seniorských atletických majstrovstiev našej krajiny.

Na súťaži vystúpili početní športovci, ktorí bojovali o národné tituly a potenciálne normy na nadchádzajúce medzinárodné súťaže. V zozname uchádzačov o šampiónske tituly boli aj niektoré z najznámejších mien srbskej atletiky.

Elzan Bibić sa predstavil v disciplínach na 1 500 m a 3 000 m a potvrdil dominovanie na stredných a dlhých tratiach. V pretekoch na 1 500 metrov dosiahol výsledok 3:44.99 a v rovnakej disciplíne v dámskej konkurencii triumfovala Mejra Mehmedovićová s časom 4:22.12.

V šprintérskych disciplínach sa očakával napínavý boj, vzhľadom na to, že medzi prihlásenými účastníkmi boli Milana Tirnanićová a Aleksa Kijanović.

Tirnanićová triumfovala v pretekoch 60 metrov s časom 7,40 sekundy, zatiaľ čo Aleksa Kijanović bol najrýchlejší v mužskej súťaži so 6,71.

Osobitne zdôrazniť treba aj výkony Miny Mijatovićovej, ktorá sa zúčastnila rovnakých pretekov, finišovalo ako tretia s časom 7,50 sekundy, čím stanovila nový národný rekord v kategórii mladších juniorov.

Na 400 metrov víťazstvá dosiahli Boško Kijanović so 47,16 sekundy a Tara Vučkovićová s 55,71 sekundy.

V technických disciplínach pozornosť bola upriamená predovšetkým na Angelinu Topićovú, ktorá súťažila v skoku do výšky, ale predtým aj v skoku do diaľky. V skoku do diaľky v sobotu prvá bola Milica Gardaševićová a Angelina Topićová bola druhá. Striebro získala v disciplíne, ktorá pre ňu nie je primárna. Preto v skoku do výšky vynikla a s výkonom 180 cm získala zlato.

Armin Sinančević súťažil vo vrhu guľou. Srbský rekordér a medailista z veľkých súťaží sa vrátil po zranení a potvrdil, že sa vracia a v štátnom šampionáte vyhral s výkonom 20,56 metra.

V prvý deň majstrovstiev aj Mina Stankovićová dosiahla výborný výkon v disciplíne 3 000 metrov atletickej chôdze – prekonala aj seniorský, ale aj rekord starších juniorov s dosiahnutým časom 12:55.80.

V trojskoku Aleksandrija Mitrovićová zvíťazila skokom dĺžky 13,43 metra a v pretekoch na 60 metrov s prekážkami vyhrala Anja Lukićová.

Ďalší rekord stanovila Tara Vučkovićová v pretekoch na 800 metrov s výkonom 2:06.72. Je to nový štátny rekord tak pre mladších, ako aj pre starších juniorov.

Pre našich najúspešnejších atlétov a atlétky sú v marci najprv európske halové majstrovstvá a potom aj svetové. Kontinentálne podujatie na programe bude v holandskom meste Apeldoorn od 6. do 9. marca, zatiaľ čo mnoho času neuplynie ani po realizáciu majstrovstiev sveta v hale. Budú sa konať v čínskom meste Nanjing od 21. do 23. marca.

V minulosti si spomenieme na niektoré vynikajúce výsledky, napríklad Ivana Španovićová získala úhrnne štyri medaily na majstrovstvách Európy (tri zlaté a jednu bronzovú), kým na majstrovstvách sveta v hale získala dve zlaté medaily, jedno striebro a jeden bronz. Aneglina Topićová je tiež pripravená a pravdepodobne na oboch medzinárodných podujatiach sú pred ňou úspešné akcie.