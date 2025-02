Na včerajšom Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov bola prijatá rezolúcia, v ktorej je Moskva označená za agresora a tri roky trvajúci konflikt na Ukrajine za udalosť s ničivým dopadom na svetovú bezpečnosť. Srbsko podporilo túto rezolúciu. Proti bolo 18 krajín, medzi ktorými aj Rusko, USA, Izrael, Maďarsko a Bielorusko.

V súvise s tým prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že mieni, že naša krajina hlasovaním za rezolúciu urobila veľkú chybu a že sa hlasovania mala zdržať. „Nemyslím si, že by sme mali lichotiť nejakej veľmoci, ani Rusom, ani Američanom, ani nikomu. Myslím si, že bolo v najlepšom záujme Srbska, aby sme boli zdržanliví. Bohužiaľ, nestalo sa tak a myslím si, že mnohí si myslia, že to Srbsku prospelo, mnohí ma za to budú kritizovať, ale ja osobne ako prezident republiky mám právo vyjadriť svoj úsudok a svoj postoj,“ povedal prezident Vučić.