Riaditeľ Kancelárie pre Kosovo a Metóchiu Petar Petković sa včera stretol v Bruseli s Miroslavom Lajčákom počas nového kola dialógu Belehradu a Prištiny.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) oznámila, že hlavní vyjednávači Belehradu a Prištiny Petar Petković a Besnik Bislimi sa dohodli na pláne implementácie energetických dohôd, ktorý počíta s konkrétnymi povinnosťami pre obe strany. Osobitný predstaviteľ EÚ Miroslav Lajčák oznámil, že Delegácie Belehradu a Prištiny prijali plán implementácie dohody o energetike v rámci dialógu so sprostredkovaním EÚ. „Je to veľký krok vpred,“ uviedol Lajčák na Twitteri a zverejnil dokument, ktorý bol prijatý. „Dnešnou dohodou začne srbská spoločnosť Elektrosever, založená na Kosove, podľa kosovského práva, dodávať elektrinu spotrebiteľom v štyroch obciach s väčšinovým srbským obyvateľstvom na severe. To otvára cestu k ukončeniu netransparentných a neregulovaných praktík,“ uvádza ESVČ.

Zdroj: euronews.rs