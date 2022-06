V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v utorok 21. júna konalo 28. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prítomných bolo 17 členov.

Na začiatku zasadnutia boli schválené zápisnice z 26. pracovnej a 27. elektronickej schôdze NRSNM. Schválené boli aj polročné správy výborov NRSNM za rok 2022, ktoré podali ich predsedovia, ktorí tiež boli prítomní. V pokračovaní schôdze všetci prítomní členovia NRSNM dali pozitívnu mienku o všetkých bodoch, ktoré sa týkali NVU Hlas ľudu.

Ďalší bod sa týkal nadchádzajúceho sčítania obyvateľstva, domov a domácností na rok 2022, ktoré sa malo vlani uskutočniť. Sčítanie sa bude konať tohto roku, a to od 1. do 31. októbra. Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá aj viedla zasadnutie, informovala, že Koordinácia národnostných rád spoločnými silami vybojovala to, aby každá menšina mala svojich predstaviteľov pri obecných súpisových komisiách. NRSNM bude mať svojich predstaviteľov v nasledujúcich lokálnych samosprávach: Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Báč, Kovačica, Nový Sad, Stará Pazova a Šíd. „Okrem členov súpisových komisií Národnostná rada plánuje zorganizovať aj aktivistov, ktorí budú nápomocnou rukou týmto členom. Národnostná rada sa bude snažiť v spolupráci s lokálnymi médiami a RTV urobiť určité spoty, aby sme ľudí vyzvali, aby účinkovali v tomto sčítaní obyvateľstva,“ ozrejmila Lakatošová. K tomuto bodu sa prihovoril aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a povedal, že aj Matica vyvíja aktivity spolu s NRSNM, keď ide o sčítanie obyvateľstva.

Nasledujúci bod, čiže informácia o vykonaných aktivitách pri riešení otázky volieb do národnostných rád, súvisí s predchádzajúcim. Tieto voľby sa totiž majú realizovať najneskôr do 13. novembra tohto roku. Podľa slov Lakatošovej všetky medzinárodné inštitúcie odporúčajú, aby sa voľby neprelínali so sčítaním obyvateľstva, z dôvodu, aby obyvatelia nedostali zlý dojem, že niekto na nich robí nátlak, aby sa vyjadrili k hociktorej národnosti. Vysvetlila, že rovnaký názor má aj Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, ako aj Republiková volebná komisia, a že je navrhnuté, aby voľby boli posunuté. O tom, kedy sa voľby budú konať, ešte nie je rozhodnuté.

Slovenské národné slávnosti sa budú konať v druhý víkend v auguste, a to 12., 13. a 14., informovala Lakatošová pri nasledujúcom bode. Povedala, že sa o programe ešte dohodne Organizačný výbor, ktorý sa má stretnúť, a že nositeľmi Slávností sú ako aj vždy Matica slovenská v Srbsku, Obec Báčsky Petrovec a NRSNM.

V záverečnej časti stretnutia členovia rady dali pozitívnu mienku o všetkých projektoch Výboru pre informovanie a schválili rozhodnutia, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM.

Pod bodom rôzne Lakatošová zdôraznila, že Národnostnej rade, čiže Výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa konečne podarilo vytlačiť Srbsko-slovenský slovník administratívnoprávnej terminológie.