Podpredseda vlády Republiky Srbsko a minister financií Siniša Mali povedal v Paríži pri príležitosti 171. Valného zhromaždenia Medzinárodného úradu pre výstavy, kde bola oficiálna prezentácia Belehradu pre Expo 2027, že naša krajina je pripravená zorganizovať toto podujatie a že jeho hlavné mesto sa bude naďalej budovať bez ohľadu na to, či bude hostiteľom veľtrhu.

Mali vo vyhlásení vysvetlil, že v pláne je postaviť národný štadión a vedľa neho nový veľtrhový komplex pre túto špecializovanú výstavu, pričom na tieto projekty sú už zabezpečené finančné prostriedky bez ohľadu na to, že ešte nevieme, či bude veľtrh v Belehrade.

Oznámil, že do konca týždňa podpíše zmluvu o začatí prác na infraštruktúre oboch budov s tým, že na týchto projektoch pracujú najlepší svetoví architekti.

Podpredseda vlády uviedol, že ak by Srbsko získalo kandidatúru, stalo by sa hostiteľom pre viac ako 150 krajín zúčastnených na podujatí, čo by bolo korunou všetkého, na čom sa v krajine za posledných desať rokov pracovalo.

Spomenul, že Srbsko súťaží o Expo s Argentínou, Španielskom, USA a Thajskom a po ukončení kandidatúry bude lobovanie za našu krajinu pokračovať až do júna 2023, keď budú vyhlásené výsledky.