Poverenec pre informácie verejného významu Milan Marinović pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý sa dnes oslavuje, deťom odkázal, že je potrebné využívať nové technológie, ale obozretne. Zdôraznil, že by si deti vždy mali dobre premyslieť, ktoré údaje zdieľajú online.

„Vždy si dobre premyslite, ktoré údaje budete zdieľať online alebo k akým informáciám poskytnete prístup, napríklad pri otváraní účtu na sociálnej sieti alebo pri sťahovaní aplikácie či hry. Vyhnite sa zverejňovaniu údajov, ako je vaše meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo alebo osobné údaje, ktoré by mohli byť použité na účely, ktoré nechcete, rovnako ako by ste to nepovedali neznámej osobe, ktorú stretnete na ulici,“ uvádza sa v oznámení poverenca.

Zdôraznil, že zdieľaním informácií o sebe sa môžu vystaviť rôznym problémom, pretože ich údaje môžu zneužiť tí, ktorí nemajú najlepšie úmysly, a dokonca ich vystavia vážnemu nebezpečenstvu alebo komentárom zlomyseľných ľudí.