Včera večer odznel záverečný koncert 56. Stretnutia v pivnickom poli, na ktorom vystúpilo 28 spevákov – sólistov zo Srbska, Maďarska a Rumunska.

Od piatka do nedele milovníci ľudovej piesne a tradičného odevu mali možnosť sledovať 56. Stretnutie v pivnickom poli, a to priamo v publiku, prostredníctvom priameho vysielania piatkového koncertu na druhom kanáli Televízie Nový Sad a do tretice cez facebookový livestream. Symbolicky na 56. ročníku odznelo 56 ľudových piesní, ktoré interpretovali speváci z Dolnej zeme a ktorých sprevádzal 13-členný orchester pod vedením Ondreja Maglovského.

Nedeľný program sa pre účastníkov začal o 14.00 hodine a 30 minút,e a to poradou s odbornou porotou v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica. Spevákom sa prihovoril Janko Čérný, kronikár Stretnutia a prvý predseda SKUS Pivnica. Zhodnotil a pochválil aktuálny festival, pričom ho porovnal s minulými ročníkmi. Členovia odbornej poroty – Pavel Tomáš st., Slovenka Benková a Jarmila Juricová-Stupavská spevákom dali sugescie a rady z oblasti interpretácie ľudovej piesne. Etnológ Patrik Rago vo svojom prejave tiež pochválil spevákov, že každým ročníkom festivalu sa kladie väčší dôraz na tradičný odev. Spevákom dal odborné a užitočné rady týkajúce sa odievania. V rámci porady boli určené piesne, ktoré budú speváci večer interpretovať a v ktorom kroji budú vystupovať.

Po ukončení porady nasledovalo prijatie u zástupcu predsedu obce Milana Kraguljca. V rámci recepcie sa okrem Kraguljca prihovorili aj Miroslav-Juraj Béla, predseda Organizačného výboru Stretnutia a predseda SKUS Pivnica, a Anna Čásarová, predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Pivnica. Tradične – ako aj po minulé roky – speváci dostali príležitostné darčeky.

Záverečný koncert

O 19.00 hodine sa v Dome kultúry začal záverečný koncert 56. Stretnutia v pivnickom poli, na ktorom znovu vystúpili všetci speváci. Podľa pravidiel festivalu boli udelené: prvá, druhá a dve tretie ceny, dve ceny za autentickosť piesne, dve ceny za najautentickejší ľudový odev, dve ceny obecenstva a dokonca tohto roku aj dve špeciálne ceny na návrh odbornej poroty.

Prvú cenu za prednes tretí rok za sebou získala Martina Agarská z Boľoviec, ktorá zaspievala piesne – Ty môj milý a Tečie voda, tečie. V dejinách festivalu taký úspech mal už iba Rastislav Struhár z Hložian, a to v rokoch 1990 až 1992. Druhú cenu si vyspievala Padinčanka Alexandra Čížiková. Dve rovnaké tretie ceny porota udelila Márii Bzovskej zo Starej Pazovy a Michaele Papovej zo Selenče.

Cenu za autentickosť piesne porota udelila Pavlovi Ponigerovi Forerovi z Báčskeho Petrovca (za pieseň Prší dážď, košieľka mi zmokne) a Milanovi Čiefovi z Kysáča (za pieseň Cez dolinu chodník). O tohtoročnom festivale a o kvalite spevu spevákov sa počas programu zmienil Pavel Tomáš st., ktorý na záver príhovoru pochválil kvalitu orchestra.

Obecenstvo, ako je to už dlhšie praxou, najviac hlasov dalo domácim účastníkom, tentoraz to boli speváčky Pivničanky Daniela Žihlavská a Hana Hodoličová.

Keď ide o Cenu za najautentickejší ľudový odev, je zaujímavé, že ju získali dvaja chlapi – Daniel Molnár zo Starej Pazovy a Stefan Trkulja zo Šídu (po prvýkrát Cenu za najautentickejší ľudový odev získal predstaviteľ zo Šídu). Správu týkajúcu sa hodnotenia tradičného odevu prečítal etnológ Patrik Rago.

Porota na 56. ročníku navrhla udeliť aj dve špeciálne ceny, ktoré sa dostali do rúk Daniele Žihlavskej z Pivnice a Ildikó Očovskej z Békešskej Čaby, z Maďarska.

Ceny odmeneným spevákom udelili Tatiana Vujačićová, predsedníčka NRSNM, Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS, a Miroslav-Juraj Béla, predseda SKUS Pivnica a OV tohtoročného festivalu.

Organizátormi festivalu boli SKUS Pivnica, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a finančne ho podporili i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.