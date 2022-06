Pred týždňom sa maturantom v stredných školách ukončilo obdobie pravidelného denného školského vyučovania. V tento posledný školský rok našťastie pravidelného v triedach spolu. Skladali maturitné skúšky, písali svoje maturitné práce a napokon ich aj obhajovali. V utorok 14. júna slávnostne im boli odovzdané aj diplomy o úspešne absolvovanej strednej škole, resp. gymnáziu a teraz už sú v obehu zápisy na jednotlivé fakulty.

V tomto záverečnom období ich vzdelávania na petrovskom gymnáziu tohtoroční maturanti sa chystali na maturitnú zábavu. Tá tohtoročná bola včera predvečerom a večer, ale nie v upravenej telocvični petrovského gymnázia, ako bolo zvykom dlhé roky predtým, ale v areáli strediska Oáza v Hložanoch.

Tuná sa zoskupili maturanti a maturantky, vyparádení a v sviatočných odevoch a šatách, so svojimi rodičmi a blízkymi, ako aj ich profesori. Ceremoniálne vo dvojici títo mladí ľudia za potlesku prítomných vstupovali do siene, kde pre nich boli prichystané stoly a zábava. Pred vchodom podujatie moderovala dvojica Jelena Ardalová a Stefan Trkulja.

Na úvod vyzvali riaditeľku Jarmilu Vrbovskú, aby sa prihovorila. „Vážení rodičia, dnes ste sa zoskupili, aby ste vyprevadili svoje deti, ale nie do prvého ročníka ako pred štyrmi rokmi, keď ste nám ich doviedli s obavou a s veľkým očakávaním. Teraz ich odprevádzate na dlhú cestu, ktorá sa volá život. To už nie sú stratené a vyľakané tváričky. Sú to mladí ľudia, ktorí sú pripravení ísť. Teraz, keď sú dospelí a v sviatočnom odeve, vyzerajú, akoby ani neboli vaši. Buďte hrdí na nich, je čas, aby ste ich pustili. Drahí rodičia, dovoľte svojim deťom, aby rozšírili svoje krídla, aby dosiahli svoju víziu. Dovoľte im, aby vykročili svojou cestou. Vy budete navždy ich najmilšími a my zostaneme navždy ich učiteľmi…“

Potom sa prítomným prihovoril aj správca žiackeho domova Pavel Turan a predstavitelia jednotlivých tried Dajana Brnová, Karmena Kováčová a Bojana Zarupská. Zároveň pripomenuli, že s touto generáciou končí aj ďalšia generácia kuchárskeho odboru (III. k trieda) a s nimi sa lúči ich triedna profesorka Adriana Halajová. Nakoniec svojich žiakov oslovili aj triedni profesori tejto generácie Ján Kopčok, Marta Pavčoková a Branislava Jankovićová. Žiaci sa im za získané vedomosti a venovaný čas zavďačili primeranými darčekmi.

Potom 69 tohtoročných petrovských maturantov ceremoniálne vyvolávali po dvojici predstaviť sa obecenstvu. Potom nasledovala voľná časť, kamarátenie pri hudbe, tanci a večeri.