Ešte jedna generácia žiakov – malých maturantov – ukončila svoje školské vzdelávanie v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Naposledy sa po ukončení záverečných skúšok a všetkých formalít táto generácia rozlúčila so školou, so svojimi učiteľmi a navzájom v sobotu 2. júla v aule školy maturitným ôsmackým programom, ktorý koncipovali so svojimi triednymi učiteľkami Jarmilou Pantelićovou, Danielou Markovou, Branislavou Bukvićovou a Janou Kopčokovou-Gániovou.

Dokopy ich bolo 21 žiakov v triede 8. a, 19 žiakov vo 8. b, 7 žiakov vo 8. c a v kombinovanej triede ešte jedna žiačka. Spolu túto generáciu tvorí 48 maturantov. K tomu je aj jedna žiačka, ktorá sa v druhom polroku presťahovala s rodinou do Slovenskej republiky a na ich pozvanie sa fotografovala s nimi na tablo a prijala pozvanie i účinkovať v programe, lebo sú stále s ňou v kontakte a považujú ju za svoju spolužiačku.

Túto generáciu v nižších ročníkoch učili títo učitelia: Vlasta Lekárová, Danka Nakićová, Vlastislav Urbanček a Mariana Topoľská. Tých si malí maturanti na večierku tiež primerane uctili.

V úvodných slovách žiakov bolo počuť: „Dnešný večer je slávnostný a výnimočný, navždy zostane zakorenený hlboko v našich spomienkach. Stretávame sa v duchu sviatočnej slávnosti, aby sme sa rozlúčili s bezstarostným žiackym životom v základnej škole. Osem rokov ubehlo veľmi rýchlo. Často sme chceli rýchlo dospieť, no teraz si uvedomujeme, ako sa nám ťažko opúšťa toto útulné hniezdo. Ale už nám narástli krídla a my musíme vylietnuť a získavať nové skúsenosti. Nejeden z nás má ešte pred očami svoje spomienky na prvý ustráchaný deň v škole, či nejaké vystúpenie, alebo účasť na súťaži. Množstvo krásnych a neopakovateľných spomienok na tento čas nás bude sprevádzať počas celého nášho života. Čaká nás veľká skúška dospelosti, na ktorú sa budeme musieť veľmi usilovne a svedomito pripraviť. Avšak je tu niekto, kto sa na dnešný večer tešil spolu s nami. Sú to naši drahí rodičia, ktorým sa chceme srdečne poďakovať, lebo vždy stáli pri nás a pomáhali nám, prežívali s nami naše úspechy a neúspechy. Bez vás by sme neboli tu. Preto, drahí rodičia – veľká vám vďaka. Veľká vďaka patrí našim triednym učiteľom, ako i všetkým ostatným učiteľom, ktorí nás nielen vzdelávali, ale i usmerňovali správnym smerom. Uznávame, niekedy to s nami nebolo ľahké, ale dúfame, že vám za tieto roky strávené s nami nepribudlo veľa vrások na tvári. Vďaka vám, že ste nám tolerovali mnohé neresti. Sľubujeme vám všetkým, že sa pokúsime nesklamať vaše nádeje a v čím lepšom svetle budeme reprezentovať všetko to, čo sme sa od vás naučili.“

Potom vyzvali riaditeľku školy Zdenku Dudićovú, aby sa prihovorila. Riaditeľka po príhovore vyzvala triedne učiteľky, aby vyvolali svojich žiakov, ktorí sa slávnostne predstavili prítomnému publiku. Následne boli udelené odmeny – Vukove diplomy – tie prijalo 15 žiakov a vyhlásili aj žiačku generácie. Ňou sa stala Tatiana Filipovićová, ktorá sa tiež prihovorila a poďakovala za toto ocenenie.

Žiaci si sami prichystali videobeam – fotky a videá so spomienkami zo školských dní. V hudobných bodoch na inštrumentoch hrali Marta Milašinovićová a Abigail Marta Eliášová a pieseň generácie nacvičila, text napísala a zhudobnila učiteľka hudobnej kultúry Nina Mostarská-Lečićová.

Záver tradične patril valčíku maturantov s rodičmi. Po programe bola zábava žiakov v reštaurácii v blízkosti školy, ktorú zorganizovali rodičia a pozvali i triednych učiteľov a riaditeľku.