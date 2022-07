Futbalové majstrovstvá Európy pre dámy mali prebiehať v minulom roku, ale pre pandémiu koronavírusu boli odročené, takže sa 13. šampionát starého kontinentu futbalistiek začína v Anglicku práve dnes. Turnaj vo večernom termíne otvoria hostiteľky a Rakúšanky. Zároveň to bude jediný zápas dnešného programu a od štvrtka sa turnaj rozbieha naplno.

Ide o druhý turnaj po sebe, na ktorom vystúpi 16 dámskych futbalových reprezentácií a jediným debutantom bude Severné Írsko, ktoré postupom na ME dosiahlo asi najväčší úspech tamojšieho ženského futbalu.

V skupine A okrem Anglicka a Rakúska hrajú aj spomenuté Severné Írsko a Nórsko, v skupine B súťažia Nemecko, Dánsko, Španielsko a Fínsko. Do skupiny C sú zaradené selekcie Holandska, Švédska, Švajčiarska a Portugalska, zatiaľ čo skupinu D tvoria Francúzsko, Taliansko, Belgicko a Island.

Súťaž bude prebiehať v tzv. klasickej forme. Po skupinovej fáze, v ktorej si sily navzájom zmerajú všetky reprezentácie, do druhého kola postúpia dva najlepšie celky. Nasledovať bude štvrťfinále, potom semifinále a nakoniec finále.

Hrať sa bude na desiatich štadiónoch vo ôsmich mestách. Medzi inými, do programu je zaradený aj legendárny Wembley štadión kapacity 90-tisíc divákov. Na ňom sa, okrem iných duelov, bude hrať aj finále.

Ako sme spomenuli, debutuje len Severné Írsko, zatiaľ čo ostatné reprezentácie majú bohatšiu alebo trochu skromnejšiu skúsenosť z kontinentálnych turnajov.

Nórsko a Taliansko si nechali ujsť iba jedno podujatie, desať účastí na šampionáte majú Nemecko a Švédsko. Z reprezentácií, ktoré si zahrajú na tohtoročnom turnaji, majú najskromnejšiu históriu Portugalsko, Švajčiarsko, Rakúsko a Belgicko, keďže všetky spomenuté selekcie dosiaľ na ME hrali dvakrát. V porovnaní s predošlým turnajom sú len dve nové krajiny – Fínsko, ktoré naposledy hralo v roku 2013, a debutant Severné Írsko.

Srbsko sa zastavilo v kvalifikácii

Naša reprezentácia neprekročila kvalifikáciu, keďže sme v skupine zostali za Francúzskom a Rakúskom a Srbky boli lepšie ako Severné Macedónsko a Kazachstan. Proti tým selekciám sme dosiahli presvedčivé výhry, proti Francúzsku sme prehrali 0 : 6 za chotárom a 0 : 2 na domácej pôde, kým proti Rakúsku naše dievčatá v oboch prípadoch zažili minimálne prehry výsledkom 0 : 1. Už v kvalifikácii na budúcoročné svetové majstrovstvá Srbsko svoju hru posunulo na ešte vyššiu úroveň. Do konca kvalifikácie zostali ešte dva septembrové zápasy a naše dievčatá majú reálnu šancu vybojovať si play-off. Pripomíname, že Srbsko v apríli v Starej Pazove prekonalo veľmi silné Nemecko výsledkom 3 : 2. Práve Nemky sú zatiaľ prvé v našej skupine a pravdepodobne kvalifikáciu rutinovane uzavrú. Srbsko sa v septembri najprv doma stretne s Portugalskom a ten zápas by mohol aj definitívne byť rozhodujúci, lebo v prípade triumfu by sme si aj matematicky zabezpečili baráž. V poslednom kole naše dievčatá budú hosťovať v Turecku. Túto reprezentáciu sme v stretnutí na domácej pôde porazili výsledkom 2 : 0.

Keď sa vrátime k majstrovstvám Európy, možno spomenúť, že je Nemecko absolútnym rekordérom. Táto krajina majstrom bola osemkrát, dvakrát oslavovali Nórky, raz Švédky a Holanďanky. Práve Holandsko je aktuálnym majstrom Európy. Titul získali v roku 2017 na domácej pôde a vtedy vo finále prekonali Dánsko.

Tohtoročné európske podujatie bude prebiehať v Anglicku do nedele 31. júla.