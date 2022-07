Obchodná komora Srbska (PKS) vyzvala výrobcov vína a vinárstva z celého regiónu, aby sa do 11. júla prihlásili o účasť na Prvom medzinárodnom vinárskom veľtrhu Wine Vision by Open Balkan, ktorý sa bude pod záštitou vlád Srbska, Severného Macedónska a Albánska v rámci iniciatívy Otvorený Balkán konať od 1. do 4. septembra 2022 v Belehrade.