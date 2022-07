Padina má dlhú tradíciu rockových koncertov. Kedysi počas 80. rokov dvadsiateho storočia v časopise ITD sa vraj písalo o Padine ako o „dedine s 2-tisíc obyvateľmi, v ktorej na rockové koncerty prichádza aj do 6-tisíc ľudí“… Bola to novinárska permutácia čísel, ale renomé rokenrolovej dediny si toto prostredie skutočne zaslúžilo masovou návštevnosťou hudobných podujatí. Preto sem radi chodievali hrávať najznámejšie domáce bandy, akými boli Riblja čorba, Divlje jagode, Griva, Električni orgazam, Rambo Amadeus… Bolo to hlavne v období, keď tu úspešne fungovala (už nejestvujúca) organizácia Hudobnej mládeže, ale rocková hudba si v Padine zachovala kultové postavenie až dodnes.

V súčasnosti v tomto prostredí pôsobí niekoľko mladých rockových skupín, ktorých členovia sa stretávajú v padinskom klube Underground, kde jestvuje aj koncertné javisko a vládne tu osobitný entuziazmus na vytváranie energického a autentického gitarového zvuku. Skupina tunajších rockerov sa počas minulých dvoch rokov rozhodla usporiadať letné koncerty v prírode a v tomto roku to pozdvihli na trochu vyššiu úroveň – organizovaním dvojdňového festivalu pod názvom Valley Echo Rock Fest, plánovaného na 8. a 9. júla v tunajšej Višničkovej hore (je však možné, že dátum podujatia bude pre nepriaznivé podujatie odročený).

„Idea o tomto festivale vznikla počas lockdownu, keď sme sa s kamarátmi rozhodli spríjemniť si chvíle, ale trochu aj skomplikovať si život, a tak sme najprv usporiadali koncert pre nás tridsiatich – päťdesiatich. V nasledujúcom roku to už bola trochu serióznejšia akcia, a teraz sa už postupne stáva tradičným podujatím,“ hovorí Pavel Sampor, jeden z iniciátorov a organizátorov padinského Valley Echo Rock Festu.

Na festivale vystúpi 6 hudobných skupín, z čoho tri sú z Padiny. Prvý festivalový večer sa začína vystúpením skupiny Blown, zloženej zo skúsenejších členov, ktorí hrajú interpretácie bluesrockových piesní takých autorov, akými boli Muddy Waters, Fleetwood Mac alebo Lynyrd Skynyrd. V pokračovaní vystúpi zreňaninský hardrock band Marshall a na záver Fatal Error z Idvora.

Program druhého večera otvorí mladá padinská skupina Wrong Way, nasledovať bude alternatívny rockový coverband Osmi dan z Nového Sadu a festival uzavrie padinská Kronika, ktorej členovia tvoria autorské piesne a do svojho prejavu zapájajú aj prvky psychedelickej a improvizovanej hudby.

Zaujímavosťou je, že sa festival usporadúva v prírodnom priestore Višničkovej hory. „Je to jedno z obľúbených výletných miest Padinčanov. Vzdialené je asi kilometer od dediny a prichádza sa tam poľnou cestou. Je to dobré miesto na koncert, ibaže je trochu komplikované v tom zmysle, že si kompletnú infraštruktúru musíme tam priniesť. Ale to miesto má svoje čaro,“ poznamenáva Pavel Sampor.

Od organizátora sa ešte dozvedáme, že ozvučenie a javisko budú na profesionálnej úrovni. Prípravy sú už ukončené, festival bol ohlásený aj prostredníctvom tlačených letákov a nové informácie možno sledovať v sociálnych sieťach. Ako sprievodné podujatie festivalu prebieha virtuálna výstava karikatúr pod názvom Zoks Nadreality Show.

S ohľadom na predpoveď počasia, uvažuje sa o tom, či bude dátum festivalu pre daždivé počasie eventuálne posunutý o týždeň neskoršie. V každom prípade festival sa uskutoční – sľubujú organizátori.

Pod organizáciu podujatia Valley Echo Rock Fest sa podpisujú Underground Rock Music Club & friends. Festival má podporu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, ako aj viacerých padinských podnikateľov a jednotlivcov.