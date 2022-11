Prezident Srbska Aleksandar Vučić, predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a kancelár Rakúskej republiky Karl Nehammer včera v Belehrade podpísali Memorandum o porozumení medzi tromi krajinami s cieľom posilniť trilaterálnu spoluprácu v oblasti účinného boja proti nelegálnej migrácii.

Podpísaniu dokumentu v rámci druhého trilaterálneho summitu lídrov troch krajín predchádzalo stretnutie Vučića, Orbána a Nehamera, po ktorom sa konalo plenárne zasadnutie delegácií Srbska, Maďarska a Rakúska.

Na spoločnej tlačovej konferencii prezident Vučić povedal, že v súvislosti s bojom proti nelegálnej migrácii bol podpísaný dôležitý dokument.

„Naše tímy naďalej pracujú na tom, aby sa všetko konkretizovalo a s akciou začneme už čoskoro,“ konštatoval Vučić, a dodal, že počet nelegálnych migrantov sa oproti minulému roku takmer zdvojnásobil.

„Obrannú hranicu pre Maďarsko, Rakúsko a Srbsko chceme posunúť na juh a neskôr budeme pripravení posunúť ju spolu so Severným Macedónskom ďalej na juh, čím chránime Európu, ako aj našu krajinu,“ povedal prezident.

Nehammer oznámil, že Rakúsko vyšle ďalších 100 policajtov a policajtiek do spoločných pohraničných tímov a primerane vybavených vozidiel a dronov.

„Som vďačný Srbsku aj Maďarsku za to, že prvýkrát spustíme projekt na deportáciu migrantov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú v Srbsku,“ povedal Nehammer a zdôraznil, že Rakúsko má tento rok už 96 000 žiadostí o azyl, čo je znakom toho, že súčasný azylový systém v EÚ nefunguje.

Maďarský premiér Orbán uviedol, že 250 000 pokusov o prekročenie hranice bolo znemožnené a takých pokusov je čoraz viac. Podľa jeho slov migranti sú stále agresívnejší a pašeráci ľudí majú zbrane a používajú ich. „Mali by sme im vysvetliť, že cez našu hranicu neexistuje žiadny priechod. Od roku 2015 Maďarsko investovalo do ochrany hraníc 1,6 miliardy eur. Kľúčovou krajinou európskej bezpečnosti je Srbsko a my sme povinní mu vyjadriť našu vďačnosť,“ povedal Orbán.