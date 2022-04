Medzi typických predstaviteľov tzv. melodického hardrocku určite patrí americký band Cheap Trick, v ktorého včasnom prejave si možno všimnúť vplyvy The Beatles, Rolling Stones, The Who a T. Rex s dôrazom na tvrdší gitarový zvuk. Ide zároveň o jednu z najdlhšie trvajúcich skupín, ktorá inšpirovala rad mladších alternatívnych rockerov, akými boli Nirvana, Smashing Pumpkins, Foo Fighters alebo Weezer.

Šéfom a frontmanom v Cheap Trick je gitarista Rick Nielsen, ktorý založil tento band v prvej polovici 70. rokov v meste Rockford v štáte Illinois. Po rokoch neúnavného koncertovania skupine sa začiatkom roku 1976 podarilo podpísať zmluvu s vydavateľstvom Epic Records a v nasledujúcom roku vydali debut Cheap Trick, obsahujúci piesne, ktoré sa v danom období síce nestali hitmi, ale dnes sa považujú za klasické: Taxman, Mr. Thief, He’s a Whore (tento kus neskoršie nahrali aj Big Black) a Cry, Cry. Nasledujúcimi platňami In Colour (1977) a Heaven Tonight (1978) sa viac priblížili k žánru power-pop a získali veľkú popularitu v Japonsku, avšak väčší úspech v USA dosiahli až koncertným albumom Cheap Trick at Budokan, ktorý bol nahraný v známej hale v Tokiu a niektorí hudobní kritici ho považujú za jeden z najlepších živých albumov vôbec.

Gitarista Rick Nielsen od začiatku vystupoval aj ako excentrický showman, upútajúc pozornosť komickými grimasami, nezvyčajnou hrou na viacerých gitarách odrazu, ako aj ním osobne patentovanou gitarou s piatimi krkmi (Quint Neck Guitar). V štandardnom zložení Cheap Trick boli aj spevák Robin Zander, basgitarista Tom Petersson a bubeník Bun E. Carlos.

Obdobie 80. rokov bolo pre Cheap Trick spočiatku menej úspešné, až kým nevydali desiaty album Lap of Luxury (1988), na ktorom sa im podarilo objaviť tú pravú pop-metalovú formulu, čiže zvuk, aký bol v tom období na vrchole svetovej popularity. Z vydania vynikol singel The Flame a dostal sa na prvé miesto zoznamu Billboard, čím sa stal dodnes najväčším hitom tejto skupiny. Na nasledujúcom albume Busted (1990) im hosťovali speváčka Chrissie Hynde (The Pretenders) a Mick Jones (Foreigner), ale vydanie nedosiahlo očakávaný úspech predchodcu.

Napriek klesaniu popularity, Cheap Trick pokračovali s činnosťou aj v nasledujúcich desaťročiach a získali si kultový status medzi milovníkmi melodického hardrocku. Vlani vydali dvadsiaty album pod názvom In Another World.