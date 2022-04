Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 4. 4. do 8. 4. bola zaznamenaná znížená aktivita účastníkov komoditnej burzy, ktorá mala vplyv na zníženie obratu. Ceny poľnohospodárskych produktov sa oproti predchádzajúcemu týždňu výrazne nezmenili. Celkový obrat predstavoval 1 650 ton (- 65, 80 %), pričom finančná hodnota predstavovala 75 893 250,00 dinárov (- 63, 53 %).

Kukurica

V uvedenom období nenastali na trhu s kukuricou žiadne veľké cenové výkyvy. Na trhu je stále slabá ponuka tejto obilniny. Začiatok týždňa priniesol znížený dopyt, pričom záujem o túto obilninu rástol od polovice týždňa. S kukuricou sa obchodovalo v cenovej relácii od 32, 50 do 32,80 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 32,74 din./kg bez DPH, čo je minimálne zvýšenie o 0, 12 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Citeľný vyšší dopyt bol po kukurici s vyšším percentom vlhkosti, ktorá sa cez týždeň obchodovala v cenovej relácii od 31,50 do 31,90 din./kg bez DPH.

Pšenica

Na rozdiel od predchádzajúceho týždňa, keď bola najviac obchodovanou komoditou pšenica, minulý týždeň sa dopyt na komoditnom trhu upokojuje a cena je o niečo nižšia. Burzové zmluvy boli uzavreté v cenovom rozpätí od 34,70 do 35,50 din./kg bez DPH. Cez týždeň sa ponuka tejto obilniny pohybovala vo vyšších cenových hladinách do 36,00 din./kg bez DPH, no v danej cenovej hladine sa nenašli kupci. Priemerná cena bola 35,09 din./kg bez DPH, čo je pokles ceny o 0, 47 %.

Sója

Trh so sójou je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pasívny. Počas týždňa boli kupujúci a predávajúci v rôznych cenových hladinách, čo viedlo k uzatvoreniu iba dvoch burzových kontraktov v cenovom rozpätí od 82,00 do 82,50 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 82,33 din./kg bez DPH, čo je pokles o 0,29 %.

Ostatné produkty

Kontrakty na kŕmny jačmeň boli realizované v jednotnej cene 36,00 din./kg bez DPH. Slnečnicové výlisky zaznamenali oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles ceny a obchodovali sa v cenovom rozpätí od 44,00 do 44,60 din./kg bez DPH. Ruská močovina – balenie 500/1 bola obchodovaná za cenu 900,00 €/t.