Zámorská a zároveň najsilenejšia basketbalová liga sveta, ktorá je vlastne systémom osebe – americká NBA, vyvrcholila v regulárnej časti a v nadchádzajúcom období, presnejšie až do polovice júna, je pred nami play-off súťaž, po ktorej sa potenciálne dozvieme meno nového šampióna. Potenciálne, lebo v prípade ak sa celku Milwaukee Bucks podarí obhájiť titul – budeme mať staronového šampióna NBA ligy.

Na rozdiel od minulých rokov, keď do play-off postupovali osem najlepších celkov východnej a západnej konferencie, tentoraz je trochu formát zmenený.

Do play-off priamo totiž postúpilo šesť najlepších mužstiev z oboch konferencií, zatiaľ čo kluby na pozíciách 7 až 10 v každej budú hrať takzvaný play-in. To znamená, že sa v semifinále tejto fázy stretnú siedme a ôsme mužstvo, tiež deviate a desiate. Víťazi týchto duelov potom obsadia pozície sedem a osem, tak na Východe, ako aj na Západe.

Inak takýto systém súťaže prvýkrát realizovali v minulej sezóne a ukázalo sa, ako dobrý ťah vedenia ligy, keďže viac klubov do konca regulárnej časti sezóny malo ambíciu, keďže aj pozícia desať tak prinášala možnosť bojovať o trofej.

S ohľadom na to, že je regulárna časť skončená znamená to, že sa do play-off z Východnej konferencie dostali Miami Heat, ako šampión Východu, tiež Boston Celtics z pozície dva, potom aktuálny majster NBA ligy Milwaukee Bucks, ktorý skončil na treťom mieste, kým sú na ďalších troch pozíciách Philadelphia 76ers, Toronto Raptors a Chicago Bulls, ktorý sa do play-off vracia po štvorročnej prestávke.

V spomenutom play-in zohrajú Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers, tiež Atlanta Hawks – Charlotte Hornets. Eliminované sú celky New York, Washington, Indiana, Detroit a Orlando.

Play-off na Západe

Z druhej strany na Západe z pozície jeden postupuje Phoenix Suns, najlepší celok v celej NBA lige v ligovej fáze. Klub z Arizony v regulárnej časti dosiahol až 64 triumfov a prehral len 18-krát. Práve preto je Phoenix prvým favoritom na triumf v NBA lige v aktuálnej sezóne. Nezabudnime však, že Suns aj v minulej sezóne hrali veľmi dobre a boli favoritmi aj vo finále proti Bucks, ale nakoniec Prsteň poputoval na Východ.

V aktuálnej sezóne v Západnej konferencii nasledujú Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Utah Jazz a Denver Nuggets nášho Nikolu Jokića. Nuggets práve Jokićovi môžu vďačiť za to, že v posledných rokoch dosahujú úspechy, akými sa v minulosti nemohli pochváliť. Dokonca sa v minulej sezóne práve Jokić stal zatiaľ jediným basketbalistom celku zo štátu Colorado, ktorý bol vyhlásený za MVP ligy.

V aktuálnej sezóne populárny Joker hranice stále posúva. O počte dosiahnutých double-double či triple-double už darmo informovať, lebo sa to v podstate stalo samozrejmosťou a málo zápasov sa skončí bez toho, aby Jokić nedosiahol dvojciferný počet aspoň dvoch parametrov hry.

Treba však osobitne zdôrazniť ďalší rekord, ktorý v tejto sezóne Jokić stanovil. Podarilo sa mu totiž ako prvému basketbalistovi v dejinách NBA ligy v regulárnej časti sezóny dosiahnuť dvetisíc bodov, tisíc doskokov a päťsto prihrávok či asistencií!

Jeho klub Denver v play-off smeruje na Golden State a bude to ťažká úloha prekonať mužstvo, v ktorom sú Stephen Curry, Kevon Looney, Jordan Poole, ale aj Nemanja Bjelica, ktorý v aktuálnej sezóne za sebou má hodne zápasov. V play-in na Západe zohrajú Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers, ako aj New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs. Prekvapením je, že bez play-off zostali LA Lakers s LeBronom Jamesom, Westbrookom, Anthonym a ďalšími.

Vypadli tiež Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder a Houston Rockets.

Play-in zápasy v NBA lige sú na programe od zajtra do 15. apríla, kým sa play-off začína už 16. apríla. Plánované je, že veľké finále odštartuje 2. júna a potenciálny siedmy zápas by sa uskutočnil 19. júna.