Koncom 70. a začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia vo Veľkej Británii sa formovala Nová vlna britského heavy metalu (NWOBHM), ktorá nadväzovala na hardrockovú tradíciu, ale priniesla aj určité osvieženie a bola významnou novinkou v období po dominancii silného punkového hnutia.

Okrem známych bandov, akými boli Iron Maiden, Saxon a Def Leppard, v Novej vlne britského heavy metalu sa objavili aj početné skupiny, ktoré nedosiahli širšiu popularitu, ale predsa zanechali stopu a dodnes upútajú záujem hudobných archeológov a fanúšikov tvrdšieho gitarového zvuku. Jednou z nich bola skupina Dark Star, ktorej prejav bol na pomedzí hardrocku a metalu, a jej neveľmi dlhá kariéra sa porovnáva s existenciou „hviezdy, ktorá nikdy nezasvietila“.

Skupina Dark Star vznikla roku 1978 v Birminghame a už prvými demonahrávkami a piesňou Lady of Mars (ktorá dodnes zostala ich najznámejšou skladbou) získali slušnú lokálnu popularitu. Roku 1980 vo vlastnom náklade (čiže pod vlastnou etiketou Steel Strike Records) vydali minialbum, vďaka čomu dostali príležitosť predstaviť sa na hudobnej kompilácii Metal For Muthas Vol. 2 vo vydaní známeho vydavateľstva EMI Records. Dlhohrajúci album Dark Star (1981) im však vyšiel v menšom vydavateľstve Avatar Records a je to asi hlavný dôvod, prečo táto skupina zostala relatívne neznámym menom. Melodické hardrockovo-metalové piesne, akými sú Kaptain America, Backstreet Killer a Green Peace boli totiž nadostač originálne a kvalitne odohrané, ale Dark Star nedosiahli významnejšiu afirmáciu a členovia skupiny sa rozišli počas nahrávania druhého albumu roku 1982.

Traja pôvodní členovia (spevák Rik Staines a gitaristi Dave Harrison a Bob Key) sa neskoršie znovu dali dokopy a roku 1987 nahrali vydanie Real to Reel, ktorého zvuk sa však značne odlišuje od starších nahrávok skupiny a bližší je melodickému štýlu AOR.

Vydavateľstvo Rock Candy roku 2013 vydalo reedíciu debutového albumu Dark Star a vzbudilo opätovný záujem o tento anglický band.