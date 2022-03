Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, so spolupracovníkmi včera vykonal obchôdzku začiatku prác na jednej z najvýznamnejších projektov pre túto obec. Ide o rekonštrukciu cestnej infraštruktúry v dĺžke viac ako 30 kilometrov.

Teda včera odštartovali práce na rekonštrukcii cestného smeru Stará Pazova – Vojka. Podľa slov Radinovića toto je historický moment pre Obec Stará Pazova, lebo obec túto kapitálovú investíciu realizuje vlastnými rozpočtovými prostriedkami v hodnote takmer miliardu dinárov. Vklady do obnovy a úpravy cestnej infraštruktúry sú veľmi významné. Ako uviedol predseda Radinović, obec sa rapídne vyvíja, a preto sú aj pre ďalší rozvoj hospodárstva potrebné dobré cesty a výnimočná cestná doprava, ktoré sú jedným z najvýznamnejších ukazovateľov vyvinutosti samotnej obce.

Projekt sa realizuje podľa modelu verejno-súkromného partnerstva a ukončenie prác na rekonštrukcii cestných smerov Stará Pazova – Vojka – Krnješevci a Staré Bánovce – Krnješevci je naplánované do konca roka. Kompletná rekonštrukcia uvedených cestných smerov sa začala od Starej Pazovy do centra Vojky a na tejto trase náročné je i regulovanie dopravy, ktorá je veľmi frekvenčná medzi týmito dvomi dedinami. Vykonávateľom prác je AS Srem put Ruma.