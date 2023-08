Ministerstvo školstva oznámilo, že v záujme zabezpečenia kontinuity vo výchovno-vzdelávacej práci a dosiahnutia cieľov vzdelávania a výchovy a s prihliadnutím na následky májových tragédií zaslalo všetkým školám Pokyny na organizáciu a vykonávanie výchovno-vzdelávacej práce na základných a stredných školách v školskom roku 2023/2024, s osobitným dôrazom na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi.

Niektoré z aktivít v pokynoch sa vzťahujú na organizovanie prvého školského dňa, ktorý má prebiehať vo forme rozhovoru so žiakmi a to s cieľom zoznámenia sa s plánom práce, počas prvého týždňa (od 4. do 8. septembra) organizované bude tematické vyučovanie s dielňami a inými aktivitami, ktoré budú zamerané na pestovanie empatie, hodnoty, vzájomné uctievanie, spoluprácu, solidaritu a pod.

V priebehu septembra bude aj vyhodnotenie adaptácie žiakov 5. ročníka základných a prvého ročníka stredných škôl na nové prostredie a plánovať sa budú podporné opatrenia s učiteľmi a žiakmi.

Všetky pokyny sú popísané na stránke Ministerstva školstva.