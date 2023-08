Slovenská čierna komédia Invalid v tomto roku prilákala hojný počet obecenstva do kín a získala veľký úspech aj na Netflixe, kde je dostupná od konca júla. Podľa mnohých ide o jeden z najúspešnejších slovenských filmov v poslednom desaťročí.

Film Invalid je časovo umiestnený do 90. rokov dvadsiateho storočia a podáva príbeh o cholerickom údržbárovi Lacovi, ktorý sa povadí so ženou a so synom a dostane sa aj do problémov s miestnou mafiou. Je pripútaný na invalidný vozík a zdá sa, že celá situácia je beznádejná, ale jeho nový priateľ Gabo, miestny Róm, mu pomáha vidieť veci trochu inak. Laco sa rozhodne urobiť „kolosálnu pomstu“.

Ide o štvrtý celovečerný film režiséra Jonáša Karáska (predtým nahral filmy Kandidát, DOGG a Amnestie), autorom scenára je Tomáš Dušička. Hlavnú rolu invalida Laca hrá Gregor Hološka a v hereckej skupine sú aj Zdeněk Godla, Ivo Gogál, Daniel Fischer, Helena Krajčiová, Sáva Popovič a iní.