Včera neskoro večer sme sa aj oficiálne dozvedeli meno nového účastníka v Premier lige v sezóne 2022/2023. Staronovým členom jednej z najsilnejších futbalových líg sveta sa stal londýnsky Fulham, ktorý predovšetkým vďaka nášmu útočníkovi Aleksandarovi Mitrovićovi zdolal aj Preston a matematicky si vybojoval promóciu.

Zároveň Mitrović v aktuálnej sezóne v najlepšej druhej lige sveta už nastrieľal 40 gólov a potrebuje ešte tri góly, aby prekonal absolútny rekord Guya Whittinghama, ktorý vo vtedajšej Divízii 1 v sezóne 1992/1993 dal 42 gólov.

Táto súťaž pomenovanie Championship nesie od sezóny 2004/2005 a ak do úvahy berieme len tento časový úsek, populárny Mitro je už dávno rekordérom, keďže minuloročný výkon útočníka celku Brentford Ivana Toneyho (31 gólov) prekonal pred niekoľkými zápasmi.

Klub z pobrežia Temže je teda znovu v elitnej triede a je to ich tretia promócia za posledných päť rokov. Fanúšikov jeduje a znepokojuje to, že sa stali svojráznym jo-jo klubom – vystúpia do PL, ale sa o rok ihneď vracajú do nižšej triedy. Tak bolo v predchádzajúcich dvoch cykloch a veru Fulham v tom období nenechal ktovieaký dojem. V sezóne 2018/20019 získali len 26 bodov, o dva roky 28, takže akékoľvek projekcie a predpoklady sú nevďačné. Potvrdzovalo sa však, že zle investovali prostriedky a prichádzali futbalisti, ktorí neboli potrební. Z druhej strany, sú takí, ktorí tvrdia, že Fulham využíva prostriedky, ktoré FA Anglicka platí mužstvám, ktoré zostúpia do Championship, aby ľahšie zdolali eventuálnu krízu. Samozrejme, ide o miliónové výnosy a podobné povrávania kolujú aj v kontexte celku Norwich City.

Uvidíme, ako to bude v budúcej sezóne. Do konca aktuálnej Fulham zohrá ešte štyri zápasy a na potvrdenie šampiónskeho titulu potrebuje ešte šesť bodov, v prípade že Bournemouth, ktorý je druhý, vyhrá vo všetkých zápasoch do konca.

To znamená, že sú aj populárne Čerešničky z juhu Anglicka blízko ku návratu do PL. Vypadli v nešťastnej sezóne, ktorá bola predĺžená pre koronavírus, a majú šancu sa relatívne rýchlo vrátiť medzi najlepšie celky.

V tejto chváli sa zdá, že sa play-off usmieva na Huddersfield Town, Luton Town a Nottingham Forest, zatiaľ čo o posledné miesto bojovať budú Sheffield United, Millwall, Blackburn, ale aj ďalšie celky.

Opačná strana rebríčka

Do Ligy 1 vypadol Derby County, ktorý z lavičky vedie legendárny Wayne Rooney. Derby odštartoval s -21 bodmi na konte, smelo bojovali o záchranu, ale sa nepodarilo. Pre zlé gazdovanie bývalého majiteľa a bankrot ich zväz trestal a preto Derby v sezóne 2022/2023 bude hrať v tretej triede, prvýkrát po roku 1986.

Z druhej strany v League 1 a League 2 je tiež zaujímavo, zvlášť v tretej triede. O priamy postup do Championship bojuje niekoľko celkov a šancu vrátiť sa má Wigan, ktorý v predminulom roku zažil rovnaký osud, ako Derby, ibaže mal menší „mínus“. O play-off bojuje Sheffield Wednesday, ktorý vypadol vlani – tiež mu odobrali šesť bodov, ktoré mu chýbali na to, aby zostal vo vyššej lige.

Keď ide o nižšie triedy musíme spomenúť Scunthorpe United, celok, ktorý vypadol z League 2 do populárnej Konferencie, čiže do piatej triedy. Toto mužstvo tak medzi profesionálmi (prvé štyri ligy) bude chýbať po 72-ročnej pravidelnej účasti, ktorú najčastejšie trávili v tretej lige. V Konferencii tak už bude poriadna hŕbka tímov, z ktorých sa jednotlivci pochváliť môžu aj s účasťou v najvyššej lige – od skôr sú v tejto súťaži Notts County, ale aj Chesterfield, Southend, Grimsby a ďalší.

Pravdepodobne sa im pridá aj Oldham Athletic, ktorý hral aj v Premier lige, v sezónach 92/93 a 93/94.

Súčasná doba je však neúprosná – ak máš prostriedky budeš aj fungovať, v opačnom prípade ti hrozí veľmi nepríjemná degradácia, či dekadencia. Ako vo futbale, tak aj na ostatných poliach života.