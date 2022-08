Juniorská basketbalová reprezentácia Srbska, čiže tím basketbalistov do 18 rokov na majstrovstvách Európy v tureckom meste Izmir v semifinále zažil ťažkú prehru. Srbsko totiž proti Španielsku prehralo výsledkom 60 : 38. Nebolela by toľko porážka, keby nebola katastrofálna. Je neuveriteľné, že sa hráčom našej reprezentácie podarilo za 40 minút dať iba 38 bodov. Je to ťažko pochopiteľné a takéto skóre mávajú akési rekreačné celky a nie výberové mužstvo serióznej basketbalovej reprezentácie.