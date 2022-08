Letné horúčavy sa nevzdávajú, ale to neprekáža športovcom, ktorí neustále súťažia. Vlastne, snažia sa aby im neprekážalo, ale v takýchto podmienkach dosahovať mimoriadne úspechy určite je náročne.

Počas tohto víkendu sa začali aj najlepšie futbalové ligy Európy v novej sezóne 2022/2023.

V jednotlivých súťažiach, ako je naša liga alebo ligy v regióne, mužstvá zohrali už niekoľko kôl, kým Angličania, Nemci a Francúzi štartovali v piatok. Talianska a španielska prvá trieda premiérové kolo zohrajú o týždeň.

Samozrejme, najviac nás zaujíma najsilnejšia a najkvalitnejšia liga sveta – anglická Premier League. Predchádzajúca sezóna vyvrcholila koncom mája, potom mali futbalisti povinnosti v reprezentáciách, takže mnoho času na oddych nebolo. Prípravné obdobie bolo kratšie a začínajúca sa sezóna bude špecifická aj preto, že bude prerušená v novembri a v decembri pre Mundial v Katare. Mnohí s tým neboli spokojní a protestovali, pripomínali organizácii FIFA, že je kalendár aj tak nabitý, ale rozhodnutie bolo konečné a majstrovstvá sveta po prvýkrát v dejinách sledovať budeme v jesennom a zimnom období. Uvidíme, aké to následky bude mať na klubovú sezónu, tak pred Mundialom, ako aj po ňom.

Keď sa vrátime k Premier lige a prvému kolu, najviac nás zaujímajú výkony favoritov na titul, ako aj nováčikov v elite. Práve prvé kolo poznačil aj duel jedného z favoritov na konečný triumf, Liverpoolu a londýnskeho celku Fulham, ktorý sa znovu vrátil do PL. Zápas sa skončil nerozhodne 2 : 2 a oba góly za Fulham strelil náš útočník Aleksandar Mitrović a stal sa najlepším hráčom zápasu. Máme nádej, že formu z minulej sezóny v Championshipe, keď dal 43 gólov a stal sa najlepším hráčom súťaže dodrží aj v elitnej triede. V predchádzajúcich epizódach sa mu to najlepšie nedarilo a pripomíname, že Fulham z PL vypadol dvakrát za posledné štyri roky. Ihneď sa do nej vracal a tentoraz je začiatok sľubný. Veľmi je však ťažko hodnotiť na základe jedného zápasu, hoci to bol aj duel s Liverpoolom.

Ďalší nováčik Bournemouth štartoval ešte lepšie, keďže na domácej pôde triumfoval proti Aston Ville výsledkom 2 : 0. Villa, ktorú aj v tejto sezóne z lavičke vedie Steven Gerrard, mala dobré príležitosti, ale ich nevyužila, kým populárne Čerešničky svoje útoky vedeli premeniť v góly.

Spomeňme aj Nottingham Forrest. Tento klub sa do PL vrátil po dvoch desaťročiach triumfom vo finále play-off. Niekdajší majster Európy bol veľmi aktívny počas prestupového obdobia a novými hráčmi populárnych Horárov sa stali až trinásti futbalisti. Vedenie klubu si uvedomuje, že na záchranu v Premier lige potrebujú silnejší celok, takže sa novými hráčmi tohto celku stali (medzi inými) Jesse Lingard, Neco Williams, tiež brankár Dean Henderson, ktorý v minulej sezóne nemal významnejšiu rolu v Manchestri United, ale dobre hral v Sheffielde na pôžičke v sezóne 2019/2020, keď Sheffield zohral dobre v PL.

Forrest v úvodnom kole prehral proti Newcastle United 2 : 0 a zdá sa, že pred nimi bude ťažká sezóna a prvým sú kandidátom na elimináciu.

Bude zaujímavo sledovať aj jedného z najlepších útočníkov sveta, Nóra Erlinga Haalanda, nového futbalistu Belasých z Manchestru.

Nižšie ligy Anglicka (Football League) odštartovali počas minulého víkendu. Za nami sú iba dve kolá, takže je privčas vôbec hovoriť o favoritoch na promóciu. Predsa, možno konštatovať, že v Championshipe to v úvodných zápasoch maximálne vyšlo len Blackburnu, kým je minuloročný účastník finále play-off Huddersfield Town zatiaľ na poslednom mieste.

V League One dobre štartovali maximálne Peterborough, tiež Exeter, BoltonSheffield Wednesday a Ipswich. Alarm už majú zapojený v radoch Burton Rovers, keďže v úvodných kolách zažili dve ťažké prehry a na poslednom mieste majú gólové skóre 0 : 7.

Súťaž v PL sa hrať bude do 12. novembra, pokračovať bude 26. decembra. Prestávka bude aj v Championshipe, kým v L1 a L2 hrať budú aj počas majstrovstiev sveta.