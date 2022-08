V sobotu 6. augusta sa začalo odpletať klbko programov, ktoré sa uvádzajú v harmonograme tohtoročných Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.

Prvou lastovičkou v bohatej palete prichystaných programov bola vernisáž na nádvorí Kultúrneho strediska v poradí už 11. kolektívnej výstave obrazov. Tú prichystali členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov a pomenovali ho tradične čaro štetca. Išlo o jedenástu edíciu.

Úvodom tohto podujatia sa piesňou prihovorila speváčka Shaili Ponigerová-Forero za harmonikového sprievodu Juraja Berédiho-Ďukyho. Potom sa slovo ujali predsedníčka združenia Mária Struhárová po slovensky a podpredseda Savo Spemo po srbsky. Privítali všetkých hostí a prítomných a v základných črtách rozpovedali o vlastnej činnosti tohto združenia.

O samotnej výstave a vôbec o tridsaťročnej výstavnej prezentácii výtvarníkov na obnovených Slovenských národných slávnostiach a s dôrazom na aktuálnu expozíciu kolektívnej výstavy ponúknutej návštevníkom tohtoročných Slávností hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Napokon výstavu za otvorenú vyhlásila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

Tohto roku svoje práce vystavovalo 34 členov Združenia petrovských výtvarných umelcov. Zozbierané obrazy, fotografie a skulptúry sprístupnili, ako aj doterajšie expozície v miestnosti Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Už je tak zaužívané, že na tejto slávnosťovej výstave každý autor je predstavený dvoma svojimi prácami. Okrem domácich maliarov petrovské umelecké združenie zastrešuje aj umelcov z Kulpína, Hložian, Pivnice, Selenče, Maglića, Nového Sadu, Báčskej Palanky, Rumenky, z Nemecka a zo Slovenska.

Na výstave Čaro štetca 11 sa so svojimi obrazmi predstavili Anna Babiaková, Juraj Berédi-Ďuky, Igor Bovdiš, Viera Đorđevićová, Simona Đurićová, Zdenko Finčúr, Branislav Galamboš, Miluška Hendlová, Miro Horvát, Daniel Horvát, Daniel Chorvát, Miroslava Kadlečíková, Ana Klibanová, Daniel Kopčok, Anna Legíňová, Samuel Legíň, Anna Majerská, Ján Makan, Zuzka Medveďová, Viera Mocsonokyová, Anna Nosálová, Ondrej Pavčok, Zuzana Pudelková, Zvonimír Pudelka, Savo Spremo, Anna Struhárová, Ivana Struhárová, Mária Struhárová, Andrea Merníková-Šimonová, Vlastička Triašková, Ema Turanová, Tatiana Milina Turanová, Milan Vereš a Dajana Vršková. Teda, okrem starších členov, objavujú sa aj mená nového dorastu.

Novinkou je, že u „susedov“ na nádvorí, teda pred vchodom do Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina, vytvorili nástenný obraz a na ňom znázornili to, čo je príznačné pre petrovský slovenský folklór. Výstava potrvá do 6. septembra 2022.