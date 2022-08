Aj tohto roku Stredisko pre kultúru Stará Pazova organizuje letné kino na otvorenom. Okrem detských divadelných predstavení na plató pred staropazovskou divadelnou sálou sa do konca mesiaca každú sobotu večer (so začiatkom o 20.30 h) premietajú detské kreslené filmy.

Tohtoročný cyklus detských filmov sa začal v sobotu 6. augusta a pre tamojšie ratolesti premietali film Bezreli Pele. Ďalší film – Moje slatko čudovište je na programe v sobotu 13. augusta. Do konca mesiaca si najmladší Pazovčania budú môcť pozrieť ešte dva kreslené filmy – Jakari (20. augusta) a tohtoročné letné kino pre najmladších uzavrie film Zečija akademija (27. augusta).

Uvedené filmy, ako povedala Sanja Dragašová, organizátorka detských programov v Stredisku pre kultúru Stará Pazova, sa premietajú ešte aj v Novej Pazove a na programe sú každý piatok. Tradícia premietania detských filmov je o niečo kratšia než organizovanie detských divadelných predstavení, ktoré sa tohto roku nesie v znamení jubilea – 20. výročia.

Deti do kina najčastejšie chodia so svojimi rodičmi, či starými rodičmi a tam zažijú, ako hovoria, peknú družbu i so svojimi rovesníkmi.