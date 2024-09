Tradičné stretnutie slovenských dolnozemských žiakov pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým pokračuje aj tohto roku. Prebiehať bude v piatok 13. septembra v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Aj jeho 8. ročník je zameraný na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov. Určený je pre žiakov 2. stupňa základnej školy a učiteľov základných škôl v Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čabe (Maďarsko), Iloku (Chorvátsku) a v Petrovci (Srbsko).

Ako aj obvykle príchod účastníkov seminára so zoznamovacím žúrom, večerou a ubytovaním je naplánované na štvrtok podvečer. Celodenný piatkový seminár bude prebiehať formou troch osobitných tvorivých dielní a to jazykovej, divadelnej a výtvarnej. Do programu organizátor – Asociácia slovenských pedagógov – zaplánoval aj sprievodný program pre účastníkov tohto medzinárodného sústredenia a to návštevu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a Galérie Zuzky Medveďovej.