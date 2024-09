Včera – 9. septembra sa na javisku Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci v rámci festivalu Petrovské dni divadelné predstavili novosadskí herci.

Srbské národné divadlo v Novom Sade v koprodukcii s občianskym združením Novi Tvrđava Teatar naštudovali drámu Poetesa – Milica Stojadinović Srpkinja. Jej text napísala a pod réžiu sa podpísala Vida Ognjenovićová.

Milica Stojadinovićová Srpkinja bola prvou srbskou poetkou v citlivom období prebúdzania kultúrneho povedomia v dnešnej Vojvodine. Žila v čase, keď sa bránil srbský jazyk.

Hoci je to hra o živote Milice Stojadinovićovej, predsa nejde o rekonštrukciu jej životopisu, ale o akúsi diskusiu o žene, ktorá bola v mnohom prvá v srbskej spoločnosti. Podarilo sa im zrekonštruovať dobu a okolnosti, aby divák sa mohol pokúsiť pochopiť, ako sa vtedy zaobchádzalo s umelcami a uvedomiť si, že podobne je tomu aj dnes. Záver veru je, že sa toho zmenilo len málo.

V mnohopočetnom hereckom kolektíve sa predstavil aj Miroslav Fábry a odzneli aj pasáže po slovensky.

„Zrejme veľmi chcela všetko uviesť na pravú mieru, vyvážiť svoj poetický dar so zvykmi, neporušiť svoje postavenie vydatej ženy a nezanedbávať rodinné povinnosti, ktoré mala ako dcéra a sestra, snívať, túžiť po láske, zosúladiť milostné city a skromnosť. Ale nešlo to. Pre mladé dievča bolo príliš veľa neznámych. Najviac ma zaujal jej strach zo seba samých, zo svojho talentu, to bol hlavný východiskový bod mojej divadelnej diskusie,“ zdôrazňuje Vida Ognjenovićová o tejto viac ako dva a pol hodinovej dráme.