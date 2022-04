Podľa pravidiel evidencie a podľa zmien, ktoré nadobudli účinnosť 2. apríla, sa odteraz budú môcť registrovať traktory a iné poľnohospodárske stroje, ktoré sú staršie ako desať rokov a z opodstatnených dôvodov k nim neexistuje žiadna dokumentácia. Prihlásenie poľnohospodárskych strojov a traktorov, ktoré nemajú potrebnú dokumentáciu, stratili sa alebo neexistujú, bude pre majiteľov jednoduchšie.

Majitelia musia mať vyhlásenie dvoch svedkov, že vozidlo vlastní menovaná osoba, strojné zariadenie je staršie ako 10 rokov a doklad o registrovanom poľnohospodárskom gazdovstve. Často sa stáva, že majitelia poľnohospodárskej techniky nemajú potrebnú dokumentáciu, doklady o vlastníctve a pôvode vozidla. Ako potvrdzujú poľnohospodári, uľahčenie registrácie poľnohospodárskych strojov dvoma svedkami má pre nich veľký význam.

Potrebná dokumentácia

Traktory a iné poľnohospodárske stroje, ktoré sú staršie ako desať rokov a nie sú zapísané v jednotnom registri a z opodstatnených dôvodov neexistujú žiadne doklady za to, odteraz taktiež budú môcť registrovať tieto stroje s vyhlásením dvoch svedkov overeným notárom, že vozidlo mala menovaná osoba v držbe viac ako päť rokov, ako aj dôkaz o poľnohospodárskom gazdovstve.

Presnejšie, ako je uvedené v pravidlách, k žiadosti sa musí priložiť: dôkaz o vykonávaní poľnohospodárskej výroby; vyhlásenie o hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti potvrdené podpismi dvoch svedkov a overené príslušným orgánom o okolnostiach kúpy a držby vozidla, z ktorého príslušný orgán, ktorému bola podaná žiadosť o zápis vozidla do jednotného registra zisťuje, či je skutočne nemožné získať doklady o vlastníctve a pôvode vozidla a či vlastník má vozidlo v zákonnej držbe najmenej päť rokov; osvedčenie o technickej správnosti vozidla, ktoré obsahuje technické údaje o vozidle, z dokumentácie výrobcu alebo z uznávaných katalógov vozidiel, prípadne z databázy Úradu pre bezpečnosť cestnej premávky, vydané a osvedčené spoločnosťou oprávnenou vykonávať technickú kontrolu vozidiel, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní; zmluva o povinnom poistení vlastníka motorového vozidla pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom tretím osobám; doklad o zaplatení predpísaných nákladov na prihlásenie vozidiel do jednotného registra a vydanie vodičského preukazu, poznávacích značiek a evidenčných nálepiek; doklad totožnosti vlastníka vozidla (občiansky preukaz – pre fyzické osoby, t.j. doklad o zápise do evidencie na príslušnom úrade – pre právnické osoby).

Majitelia vozidiel, ktorí si z oprávnených dôvodov nebudú môcť vybaviť príslušný doklad o vlastníctve a pôvode vozidla, budú mať možnosť prihlásiť vozidlo za uvedených podmienok, ak do 30. 12. 2024 predložia žiadosť s ostatnou predpísanou dokumentáciou.