O život Normy Jeane Mortenson, známejšej ako Marilyn Monroe, ešte stále je veľký záujem, aj keď prešlo už takmer 60 rokov od jej smrti. Filmová hviezda, ideál ženskej krásy, sex symbol a predovšetkým ikona 50. a 60. rokov je stále prítomná vo verejnosti, ktorá špekuluje o tom, čo sa dialo pred koncom jej života a prečo zomrela v mladom veku.

Z toho dôvodu bola témou mnohých filmov a čoskoro vychádza ešte jeden dokumentárny film, v ktorom sa po prvýkrát bude hovoriť o tom, že sa pred svojou smrťou Marilyn snažila zistiť, kto je jej biologickým otcom. Režisérom filmu Marilyn, Her Final Secret je Francois Pomes. Osobitnou časťou tohto projektu bude film The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, ktorý bude dostupný na platforme Netflix 27. apríla.

Mnohí životopisci sa domnievajú, že biologickým otcom Marilyn Monroe bol Charles Stanley Gifford, predajca vo filmovom štúdiu RKO Pictures, kde jej matka Gladys pracovala ako strihačka. V rodnom liste Marilyn Monroe je ako otec uvedený druhý manžel Gladys, Martin Edward Mortenson.

Tvrdenie o biologickom otcovi potvrdil aj režisér Pomes, ktorý síce vyhlásil, že objavili rodinné tajomstvo. Podľa jeho slov producenti otestovali prameň Marilyniných vlasov, ktorý v roku 1962 zobral človek, ktorý ju zabalzamoval, aby z neho extrahoval jej DNA, a potom ho porovnali so vzorkou slín pravnuka jej údajného otca Charlesa Stanleyho Gifforda.