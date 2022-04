Hádzanárska reprezentácia Srbska si včera podvečer vybojovala postup na budúcoročný šampionát sveta, ktorý prebiehať bude v Poľsku a vo Švédsku.

Naša reprezentácia totiž v play-off kvalifikácii v európskej zóne prekonala Slovinsko a zahrá sa na podujatí, ktoré sa hrať bude v januári budúceho roka.

Play-off sa hral vo forme dvojzápasu a selekcie jeden duel zohrali na domácej pôde, ďalší za chotárom. Srbsko v oboch stretnutiach triumfovalo proti Slovinsku – v stredu sme v meste Celje triumfovali výsledkom 34 : 31 a v sobotu v Kragujevci v hale Jezero výsledkom 23 : 20.

Priebeh zápasov

Po triumfe v prvom stretnutí našej reprezentácie postup na MS garantovala aj eventuálna prehra s trojgólovým mankom v prípade, že Slovinci nastrieľajú menej ako 34 gólov. Predsa naši chlapci silného súpera porazili aj druhýkrát, aj keď zápas boli veľmi zaujímavý a napínavý.

V prvom stretnutí malo Srbsko občas aj sedemgólový náskok, ale sme na revanš čakali s tromi zvyšnými gólmi. Zápas v Kragujevci lepšie otvorili naši rivali, ujali sa vedenia ihneď na začiatku, keď bolo 2 : 0, ale naši sa rýchlo stabilizovali a kontrolovali zápas. Za to vďačiť predovšetkým musíme vynikajúcemu brankárovi Dejanovi Milosavljevovi, ktorý zachraňoval našu selekciu. Bez ohľadu na triumfy a zvlášť v stretnutí na domácej palubovke musíme sa kriticky zmieniť o útoku, ktorý nefungoval najlepšie. V podstate sme proti Slovinsku doma museli triumfovať s viacgólovým náskokom s ohľadom na to, že Milosavljev mal až 16 úspešných intervencií. Ibaže v útoku sme hrali neistejšie, dosť bolo prestrelených príležitostí a pri konci stretnutia malo Slovinsko náskok 20 : 18 a veru poriadne ohrozilo to, čo sme budovali prakticky celé dva zápasy.

Predsa náš tréner Gerona zareagoval a zmiernil našich hádzanárov, Slovinci viac riskovali a hrali bez brankára. V útoku neboli skoncentrovaní, čo naši využili a vsietili niekoľko ľahkých gólov.

Nakoniec sme triumfovali výsledkom 23 : 20 a úhrnným výsledkom 57 : 51 sme si vybojovali postup na hádzanársky šampionát sveta.

Slovinsko bolo favoritom v tomto dvojzápase a s ohľadom na to, že bývalá juhoslovanská republika bola tretia na MS 2017 je to aj pochopiteľné. Predsa, po tom turnaji a s odchodom Veselina Vujovića z lavičky a niektorých hráčov z tímu je Slovinsko v akejsi kríze a nechali si ujsť MS v Poľsku a vo Švédsku. Nekvalifikovali sa na uplynulé Olympijské hry v Tokiu a rovnako, ako aj Srbsko, na tohtoročný šampionát Európy si nebudú spomínať s radosťou, keďže eliminovaní boli už v prvom kole a obsadili skromné 16. miesto.

Srbsko sa vracia na MS

Z druhej strany, Srbsko sa na MS vracia potom, ako si nechalo ujsť minuloročné podujatie v Egypte, zatiaľ čo sme pred tromi rokmi skončili len na 18. pozícii. Okrem toho, Srbsko nehralo ani na šampionátoch v rokoch 2015 a 2017, takže je jasné, že aj naša hádzaná potrebuje rýchle zotavenie a novú energiu.

V play-off úspešní boli aj Chorváti, Islanďania a Maďari. Ostatné odvetné duely sú na programe v nedeľu.

Žreb skupín majstrovstiev sveta prebiehať bude 2. júla v Poľsku a naša reprezentácia pri losovaní bude v takzvanom treťom klobúku.

Na podujatí vystúpi 32 selekcií a bude to druhý turnaj po sebe, na ktorom sa zúčastní takýto počet hádzanárskych tímov. Debutuje Belgicko, ktoré v play-off malo hrať proti Rusku, ale táto krajina bola diskvalifikovaná pre vojnu na Ukrajine.

Titul bude obhajovať Dánsko, ktoré vo finále MS 2021 porazilo Švédsko. Dáni majstrami sveta boli aj v roku 2019, takže budú mať príležitosť stač sa planetárnym šampiónom aj tretíkrát po sebe. Ostatné selekcie sa posnažia plány im pokaziť.