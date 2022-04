MLADOSŤ – BAJŠA 2 : 1 (1 : 1)

Futbalisti petrovskej Mladosti príjemne potešili obecenstvo v petrovskej Vrbare, keď v 22. kole vyhrali nad favorizovaným celkom FK Bajša a získali ďalšie tri body, ktoré im umožnili postup o jeden stupienok v tabuľke. Zápasy s kvalitným mužstvom z Bajše vždy boli zaujímavé a diváci aj tentoraz odišli domov s peknými dojmami, keďže videli celý rad majstrovských ťahov futbalistov oboch celkov.

Domáci hráči od začiatku nastolili prudké tempo. Už v prvej minúte sme videli strelu Trojanovića. V 9. minúte Grković trafil žrď a lopta sa od brankára odrazila do autu. O dve minúty neskoršie znovu Grković pekne skúsil strieľať nožničkami, ale brankár hostí bol pohotový. V 13. minúte prvý rohový kop pre Mladosť, následne prudká strela, ale výborný brankár Damjanović vrchmi prstov odrazil loptu nad brvno. Nuž a potom v súlade s tým nepísaným futbalovým pravidlom, keď nedáš gól, tak ho dostaneš, hostia v 34. minúte založili rýchly protiútok, Mitrović pekne prekľučkoval domácich obrancov a presne strelil do horného rohu Leňovej brány. Bol to prvý útok hostí na zápase. Na oddych sa však predsa odišlo s nerozhodným výsledkom. V 44. minúte Stojisavljević rýchlo prenikol po pravej strane a prekonal Damjanovića pre 1 : 1.

MLADOSŤ: Leňa, Ožvát, Beronja, Vlastislav Šproh, Stojisavljević (Vladisav), Šišljagić (Đokić), Grković (Požarev), Trojanović, Jakuš, Ikrašev Fábry

Druhý polčas znovu začal nátlakom Mladosti. Už v prvej minúte pokračovania Jakuš po rohu dobre skočil a hlavičkoval pre 2 : 1. Po tomto góle obe mužstvá začali hrať dosť hrubo takže najprv kapitán Ožvát už v 54. minúte dostal druhú žltú kartu a tým aj červenú a o pár minút neskoršie predčasne pre druhú žltú musel terén opustiť aj hráč Bajše Dugandžija, takže obe mužstvá dohrávali s desiatimi. V 61. minúte prudká strela hostí z diaľky smeruje vedľa. V tejto časti zápasu hostia sú lepší a tlačia Petrovčanov, ktorí sa orientujú na rýchle protiútoky. V 80. minúte Grković mal najlepšiu šancu na zápase. Vybehol sám pred brankára, ale keď už všetci videli loptu v sieti, strelil vedľa. Aj hostia mali peknú šancu v 85. minúte, ale Leňa kryl svoju sieť. V ostatných minútach zápasu Stojisavljević taktiež nevyužil stopercentnú príležitosť zvýšiť náskok. Výhra Mladosti mohla byť presvedčivejšia, avšak domáci boli spokojní aj s minimálnym výsledkom. Výborný rozhodca Popov nemal ľahkú úlohu a udelil až 11 žltých – domácim 5 a hosťom až 6 a po jednu červenú na oboch stranách.

Nasledujúce 23. kolo sa odohrá už v stredu, keď Mladosť hosťuje v Čonoplji. V nedeľu znovu odohrá zápas na domácom ihrisku, s mužstvom Preporod zo Žedniku. Po tomto kole Mladosť sa nachádza na 6. mieste a má 35 bodov.

V sobotu odohrali majstrovský zápas dorastenci trénera Jakuša. V Ruskom Kerestúre zle pochodili, keďže od domáceho Rusina prehrali výsledkom 7 : 3. V nedeľu pionieri trénera Čániho v Petrovci zohrali zápas s Vojvodinou z Tovariševa a vyhrali výsledkom 8 : 1.

Ján Mučaji