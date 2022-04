Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 11. 4. do 15. 4. bol zaznamenaný vzostupný trend všetkých primárnych poľnohospodárskych produktov. Cena sóje dosiahla v aktuálnom hospodárskom roku nové cenové maximum a bola uzavretá prvá futures na túto olejninu. Celkový obrat bol pri porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 135,46 % väčší, a jeho finančná hodnota bola vyššia o 115,22 %.

Jarná sejba v roku 2022 začala v optimálnom čase. Čo najviac znepokojuje poľnohospodárskych výrobcov, je povrchová vlhkosť pôdy, ktorá je výrazne nižšia ako pred rokom. Jarná sejba bude túto jar drahšia, najmä pri kukurici, pre vysoké ceny reprodukčného materiálu. Na druhej strane sejbu poznačuje vysoká cena obilnín a olejnín na domácom trhu.

Sója

Sója zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pozitívny cenový trend. Burzové zmluvy boli uzavreté v cenovom rozpätí od 83,00 do 83,50 din./kg bez DPH. Kvôli zdržanlivosti predajcov bola zaznamenaná slabá ponuka. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kde štruktúru nákupcov tvorili domáci spracovatelia a obchodníci, tento týždeň prejavili záujem o nákup tejto olejniny aj exportéri. Priemerná cena je 83,08 din./kg bez DPH, čo je nové cenové maximum v aktuálnom hospodárskom roku. V porovnaní s predchádzajúcimi porovnávacími údajmi sója zdražela o 0,91 %. Táto cenová hladina bola zaznamenaná aj v predchádzajúcom roku v apríli, keď mala sója silný nárast cien, ktorý bol sledovaný aj na dennej báze. Štatisticky od začiatku do polovice apríla minulého roka zaznamenala rast cien o 17,06 %, pričom za rovnaké obdobie tohto roka je rast o 1,83 %. Prvá termínovaná ponuka sóje v roku 2022 v množstve 150 ton s dodaním tovaru od 15. septembra do 5. októbra bola realizovaná v cenovej hladine 640,00 €/t (75,36 din./kg bez DPH). Je teraz na rozhodnutí pestovateľov, či časť budúcej úrody predajú.

Kukurica

Dopyt po tejto obilnine je stále nízky. Dôvodom je dočasný zákaz vývozu, ktorý platí od 10. marca. Kukurica na rýchle dodanie sa obchodovala za jednotnú cenu 33,00 din./kg bez DPH. Zákazky na kukuricu s vysokým percentom vlhkosti boli realizované v cenovej relácii od 31,80 din./kg do 32,00 din./kg bez DPH.

Pšenica

V prípade pšenice bola pasivita zo strany kupujúcich zaznamenaná až do stredy. V porovnaní s dopytom došlo k citeľnému zvýšeniu ponuky. V strede týždňa bol trh aktívnejší a burzové kontrakty sa v závislosti od kvalitatívnych parametrov uzavierali na cenovej hladine 35,50 až 36,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 35,93 din./kg bez DPH. V porovnaní s údajmi z predchádzajúceho týždňa pšenica zdražela o 2,41 %.