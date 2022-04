„Naši obrancovia sa stiahli. Zakopali sa v nových pozíciách a pokračujú v boji s ruskou armádou,“ povedal pre Reuters oblastný gubernátor Serhij Hajdaj. Podľa jeho slov ruské sily útočia „zo všetkých strán“ a oblasť sa snaží evakuovať civilistov, zatiaľ čo je nemožné spočítať mŕtvych civilistov.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov oznámil začiatok ďalšej fázy ruskej „špeciálnej operácie“ na ochranu Donbasu. Lavrov pre India Today povedal, že ruská „špeciálna operácia“, ako Moskva nazýva vojenskú intervenciu na Ukrajine, je zameraná na „úplné oslobodenie Doneckej a Luhanskej republiky“.

Zelensky says Russia’s long-awaited offensive in the Donbas is underway.

“We will defend ourselves. We will fight. We won’t give up anything Ukrainian […] however many troops they send there.” pic.twitter.com/xycFPubK0b

