V organizácii našej krajiny a susedného Chorvátska sa v týchto dňoch konajú majstrovstvá sveta vo volejbale hráčok do 19 rokov. Turnaj prebieha od 2. do 13. júla a zatiaľ je za nami základná fáza, čiže skupinová časť šampionátu.

Ide o 19. vydanie tohto turnaja. Pôvodne sa mal konať od 7. do 20. júla, ale na žiadosť hostiteľov boli termíny posunuté o týždeň skôr.

Je to druhý šampionát U19, na ktorom súťaží 24 tímov namiesto doterajších 20. Rovnako sa aj ročník 2023 už hral s 24 tímami. Toto rozhodnutie schválila Svetová volejbalová federácia v júni 2023 – rozhodnutím, ktoré sa týka všetkých svetových šampionátov vo vekových kategóriách U19 a U21. Toto rozšírenie znamenalo jedno dodatočné miesto pre Africkú volejbalovú konfederáciu, zabezpečilo sa automatické miesto pre obhajcu titulu a dve miesta pre tímy, ktoré sa kvalifikujú na základe zodpovedajúceho svetového rebríčka.

Formát súťaže zostal rovnaký ako pred dvomi rokmi, pričom 24 tímov bolo rozdelených do štyroch šesťčlenných skupín. Prvé štyri tímy z každej skupiny postupujú do osemfinále, zatiaľ čo zvyšné dva tímy pokračujú v play-off o 17. až 24. miesto.

Prehľad turnaja

Skupina A sa hrala v Osijeku a v nej dominovali Chorvátsko a Nemecko, ktoré si zabezpečili postup do osemfinále. Spolu s nimi postúpili aj Mexiko a Thajsko, zatiaľ čo posledné dve pozície obsadili Kanada a Egypt.

Selekcie v skupine B hrali vo Vrnjačkej Banji a medzi nimi bolo aj Srbsko. Najlepšia bola Brazília, ktorá postúpila bez jedinej prehry. Do osemfinále sa spolu s ňou kvalifikovali Čínsky Tchaj-pej, Srbsko a Argentína. Portoriko a Dominikánska republika sú eliminované z hlavnej fázy a Srbsko zaznamenalo tri triumfy a dvakrát prehralo.

Aj skupina C sa hrala v Osijeku – najlepšie sa darilo Poľsku, ktoré neprehralo ani jeden zápas. Do osemfinále postúpili aj Bulharsko, Spojené štáty americké a Turecko. Španielsko a Peru budú bojovať o nižšie pozície.

Zo skupiny D, ktorá sa odohrala v Trsteniku, do osemfinále postúpili Taliansko, Čína, Japonsko a Belgicko, zatiaľ čo na posledných dvoch miestach zakotvili Čile a Tunisko.

Eliminačné kolá štartujú dnes

Osemfinálové zápasy sa hrajú dnes. Srbsko nastúpi vo večerných hodinách vo Vrnjačkej Banji proti Číne. V prípade triumfu by naše dievčatá postúpili do štvrťfinále, v ktorom by si potenciálne sily zmerali s víťazom duelu Chorvátsko – Turecko.

Majstrovstvá sveta vo volejbale dievčat do 19 rokov boli založené v roku 1989 a odvtedy sa konajú každé dva roky. Prvé majstrovstvá sa uskutočnili v Brazílii a pôvodne boli určené pre hráčky do 18 rokov. V marci 2022 FIVB zmenila vekovú kategóriu na U19, aby sa zosúladila s Majstrovstvami sveta chlapcov do 19 rokov.

V histórii turnaja dosiahlo úspech viacero krajín. Čína je najúspešnejším tímom so štyrmi titulmi a jedným druhým miestom. Brazília je druhou najúspešnejšou krajinou s tromi titulmi a štyrmi striebornými medailami. Taliansko, Japonsko a Rusko majú dva tituly, kým Spojené štáty svoj druhý titul získali na turnaji v roku 2023, keď porazili Turecko. Práve Turecko, tiež Južná Kórea a Sovietsky zväz získali jeden titul.

Srbsko striebro získalo v roku 2009 na podujatí v Brazílii, o dva roky neskoršie bronz. V roku 2021 Srbsko bolo v semifinále, ale finišovalo na 4. mieste, kým na poslednom vydaní pred dvomi rokmi obsadené bolo skromné 17. miesto.