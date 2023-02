Pokrajinský tajomník pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Aleksandar Sofić sa dnes stretol s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Michalom Bartekom, s ktorým rokoval o možnostiach zintenzívnenia spolupráce dvoch regiónov.

Ako sa uvádza v oznámení účastníci diskusie sa zhodli, že existuje priestor na posilnenie spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, výmeny študentov a žiakov, ako aj informačných technológií a aplikácie moderných digitalizačných systémov v poľnohospodárstve vzhľadom na to, že okres Trenčín, podobne ako Vojvodina, je poľnohospodársky rozvinutý región.

Prvým krokom v tomto smere by bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi oboma regiónmi, ktorá by definovala súvisiace oblasti, pričom slovenská strana pozvala delegáciu AP Vojvodiny na návštevu Trenčianskeho kraja v nasledujúcom období, kde by sa podpísanie dohody aj realizovalo.

Odznel aj návrh, aby sa v záujme zachovania tradície a kultúry dobrých vzťahov medzi oboma slovanskými národmi v nasledujúcom období zorganizovala výmena stredoškolákov formou viacdňových exkurzií a náklady na financovanie by, ako bolo zdôraznené, znášal Trenčiansky správny obvod.

Počas stretnutia bolo zhodnotené, že vzťahy medzi Slovenskou republikou a Srbskom sú veľmi dobré, s intenzívnym a nepretržitým politickým dialógom na všetkých úrovniach.

Bartek zdôraznil, že Slovensko bude pokračovať v realizácii politiky rešpektovania princípov medzinárodného práva, normalizácie vzťahov medzi Prištinou a Belehradom a zachovania územnej celistvosti Srbska.