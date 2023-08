Teší nás, že môžeme zahlásiť kontinuitu v usporadúvaní ďalšieho podujatia, ktorý vštepuje mladým generáciám lásku k slovenskej ľudovej piesni a folklóru vôbec.

Je to Detský festival slovenskej ľudovej piesne Keď si ja zaspievam. Usporadúva ho Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota v Šíde a tohto roku už ôsmykrát. Spravidla to býva po Slovenských národných slávnostiach a tak i tohto roku ešte počas letných prázdnin na sviatok slovenskej ľudovej piesne v prednese detských sólistov organizátori povolávajú tak účastníkov, ako i divákov do Slovenského národného domu v sobotu 26. augusta. Festival sa začne o 19. hodine a mladých spevákov bude i tohto roku sprevádzať Orchestrík zo Selenče pod vedením Dr. Juraja Súdiho.

Veď práve vďaka ochote tohto nášho renomovaného pedagóga a hudobného odborníka pomôcť v realizácii festivalu detským hudobným sprievodom a vďaka iniciatíve zo SKUS Jednota pred ôsmimi rokmi tento festival aj vznikol.