Srbské združenie mladých poľnohospodárov SUMP v spolupráci s Color Media Communications a s inštitucionálnou podporou Hospodárskej komory Vojvodiny prezentuje, vyberá a odmeňuje najlepšie poľnohospodárske gazdovstvo a najlepšieho mladého farmára v Srbsku.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je propagovať poľnohospodárstvo a prácu v poľnohospodárstve a prezentovať tak zaujímavé a dobré príbehy ľudí, ktorí tvrdo pracujú v takom dôležitom odvetví, ako je poľnohospodárstvo. Rôzne reportáže o živote a práci na vidieku by ukázali, že okrem obrazu neobrobených a pustých polí je tu ešte jeden obraz srbskej dediny, ten, v ktorom roľníci na úsvite vstávajú, odchádzajú na polia, do stajní, do sadov či viníc.

Podmienky súťaže

Uchádzači do výberu najlepšieho poľnohospodárskeho gazdovstva a mladého farmára sa môžu prihlásiť na oficiálnej stránke najboljegazdinstvo.rs do 20. marca. Všetci registrovaní poľnohospodári, ktorí majú aktívny status, majú právo zúčastniť sa súťaže o najlepšie poľnohospodárske gazdovstvo a všetci registrovaní poľnohospodári, ktorí sú v aktívnom statuse a majú menej ako štyridsať rokov v čase podania prihlášky, majú právo zúčastniť sa výberu o titul Najlepší mladý farmár.

Výber a udelenie cien sa uskutoční v septembri tohto roku na niektorom sálaši medzi Belehradom a Novým Sadom. Až do slávnostného odovzdávania cien budú všetci kandidáti predstavení porote a širokej verejnosti. Kontakt pre všetky doplňujúce otázky je Aleksandar Milovanović, tajomník združenia SUMP: 064 170 40 32.